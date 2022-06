JNE declara procedente lista de José Ruiz a la alcaldía de Trujillo

El Jurado Especial Electoral de Trujillo (JEET) declaró procedente la candidatura de José Ruiz Vega a la alcaldía provincial de Trujillo, así como la correspondiente a su lista de regidores, luego de que se hayan subsanado las observaciones. De esta manera, se oficializa la participación del actual burgomaestre en los comicios con el partido Alianza Para el Progreso (APP).

Ruiz llegó a la comuna trujillana como primer regidor. No obstante, tras la suspensión del prófugo alcalde Daniel Marcelo Jacinto, sentenciado por corrupción, asumió el cargo de burgomaestre.

JEET evaluó lista de APP a la MPT y la admitió luego de que se hayan subsanado observaciones. Foto: La República

El personero legal de APP, Carlos Cabrera Alvarado, realizó la subsanación de algunas observaciones en la lista presentada. Tras ello, el JEET, mediante resolución N° 00182-2022-JEE-TRUJ/JNE, admitió la nómina para la contienda electoral del 2 de octubre de 2022. De esta manera, se procederá a publicar la lista oficial en el portal del JNE y el plan de gobierno junto a la resolución que admite a trámite la solicitud enviada en el panel del JEET.

Cabe señalar que la inscripción de Mirla Margarita Recalde Avalos, candidata a regidora, fue declarada inadmisible debido a que no presentó un documento con fecha cierta que certifique su domicilio continuo de por lo menos dos años en Trujillo. No obstante, el ente electoral aclaró que si se declara improcedente a uno o dos postulantes, esto no afecta la inscripción de los demás.

La lista quedó conformada por José Ruiz Vega (alcalde) y los candidatos a regidores Jorge Vásquez Tirado, Sandra Trujillo Marreros, Andrés Sánchez Esquivel, Nancy Vásquez Luján, Augusto Jacobo Rodríguez, Lisetti Vigo Cotos, Carlos Goicochea Torrez, Hurtia Orbegozo Quispe, Wilfredo Agustín Díaz, Wilver Quispe Ramos, Tania Villanueva Rodríguez, Leyther Chiclote Quijano, Pamela Siccha Reyes y Miguel Ramírez Paz.