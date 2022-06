Elecciones regionales: Haberth Zúñiga quedó fuera de carrera electoral

Roberth Orihuela

Harberth Zúñiga Herrera tenía de intención postular al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por el partido Fe en el Perú. Zúñiga y un grupo de simpatizantes acudieron a la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa para protestar en contra de la resolución de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP). Este organismo resolvió suspender la inscripción de ese partido Fe en el Perú. Con ello las aspiraciones de Zúñiga se esfumarían.

De acuerdo con la resolución Nº 783-2022 de la DNROP, Fe en el Perú inició su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) en octubre del año pasado. Luego de pasar varios filtros y observaciones, recién la primera semana de junio de este año lograron llegar al periodo de tachas. Se interpusieron siete en contra de la inscripción de dicho partido. Estas fueron resueltas entre el 12 y 13 de junio en primera instancia. Pero aún quedaban las etapas de apelación de los tachantes y del partido.

De acuerdo con los plazos, el ROP se cerró el 14 de junio. Este era el último día para admitir la inscripción de algún partido. LA DNROP señala que como las apelaciones tomarán su tiempo, sería imposible inscribir a Fe en el Perú a tiempo. Por ello la resolución Nº 783 dispone suspender el proceso de inscripción hasta cuando el ROP vuelva a reabrirse. Esto un mes después de que terminen las Elecciones Regionales y Municipales 2022; es decir, en el 2023.

Ayer, estaba programada la audiencia de apelación a esta resolución. Esto ante el pleno del JNE. Sin embargo, el resultado de la votación aún sigue pendiente. Zúñiga confía en que el JNE reflexionará y les permitirá inscribirse en este proceso electoral.

Candidatos en riesgo

La postulación de Ánghelo Huerta Presbítero, al municipio provincial por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, también ha sido cuestionada. Durante las elecciones internas, Huerta aparecía en la plancha electoral como candidato a primer regidor. Sin embargo, en el momento de la inscripción fue inscrito como candidato a alcalde. El político explicó que su correligionario, Alain Torres Jiménez, renunció por problemas personales.

De acuerdo al reglamento del JNE, debieron suplir su accesitario, pero Huerta asegura que no es así . “Lo que hemos hecho es legal, porque soy abogado y no haría nada fuera de la ley”, dijo. Aseguró que no se trataba de una sacada de vuelta a la norma electoral. Su caso aún está en revisión en el JEE de Arequipa.

Otra lista que fue observada por el JEE de Arequipa fue la plancha regional que postula a Marco Falconí Picardo al sillón regional por enésima vez. El excongresista explicó que el jurado observó que algunos candidatos no firmaron su intención de postular el mismo día que introdujeron su solicitud, sino días previos . Señaló que la observación es inaudita, porque no todos los candidatos firman sus intenciones el mismo día que se envían los documentos. Aseguró que apelarán.

El arbolito de Arequipa Renace murió

Arequipa Renace es una de las agrupaciones que ingresó pocas listas en la región. De acuerdo al sistema del JNE, solo hay 18 listas distritales. Entre el 2012 y 2018 “El arbolito” fue una de las principales fuerzas políticas de la región. Al respecto, Omar Candia exlíder, indicó que hay muchos intereses personales dentro del movimiento y ese fue uno de los motivos por el que se alejó. Aún así aseguró que el arbolito no está muerto y que puede volver a surgir.