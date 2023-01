Norma Yarrow hace una semana a manifestantes: “Si quieren venir por nosotros, acá los esperamos”

“El Congreso no va a tener temor, y si quieren venir por nosotros, pues que vengan acá, que no sacrifiquen a más peruanos. Acá los esperamos en el Congreso. Que vengan azuzadores acá a Lima, al Congreso. Que nos busquen, pero no maten a un solo peruano más”, declaró la legisladora Norma Yarrow de la Bancada de Avanza País el último 10 de enero. Ahora, la mayoría de congresistas se encuentran lejos del Palacio Legislativo por estar en semana de representación, que inició este martes 17 de enero. Video: TV Perú