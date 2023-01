Katy Ugarte: trabajadora despedida durante su embarazo revela que congresista intentó denunciarla

Más datos surgen luego de la denuncia realizada contra la extrabajadora de Katy Ugarte que fue despedida estando embarazada. La denunciante, que el 12 de enero envió una carta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, explicando su situación y pidiendo que se le reincorpore a otra área a fin de que se respete su condición de salud, señaló que no era la primera vez que se habrían dado situaciones de hostigamiento en el despacho de Ugarte. Además, detalló que ante su demora al firmar el cese, la congresista evaluó denunciarla ante una comisaría, según lo que le explicó su asesor principal, Roger Torres Pando.

“El asesor se comunicó hace unos días conmigo, muy preocupado por mi situación diciéndome cómo me estaba yendo si ya presidencia había podido resolver mi situación, yo le dije que todavía no, y que me parecía que sí me había dolido mucho la actitud de la congresista cuando dijo inclusive que me iba a denunciar porque no había ido a realizar mi cese en la noche. Cuando estaba totalmente claro el cese, él me dijo: ‘La congresista está muy molesta, quiere incluso ir a la comisaría a denunciarte´”, reveló la extrabajadora a RPP.

A lo que ella respondió: “si me va a denunciar, yo no sé de qué me va a denunciar, yo no voy a perder si a mí me denuncian. Uno porque no había ninguna causal y otro porque lo estaba haciendo contra una persona que está gestando. Que va contra la ley”. Según la denunciante, esta premura porque ella firme el cese correspondía a que Ugarte ya tenía a una persona lista para designar en su puesto.

Asimismo, detalló que había sido víctima de ciertos hostigamientos desde el primer momento en el que anunció estar en Estado. “Cuando les dije que estaba embarazada, yo hablé con la congresista, y luego entró el asesor al despacho, se le dio la noticia, y el asesor entre broma y verdad me dijo ‘uy ahora vas a empezar con los permisos y las licencias’. Yo traté de no tomarlo a mal, pero, era cierto, lo que estaba diciendo”, aseveró.

Incluso agregó que había recibido cuestionamientos sobre el tiempo que le tomaba ir y volver de la clínica en la que era atendida. “Él me ha preguntado inclusive en dónde quedaba mi clínica, para saber la distancia y cuánto me va a demorar en llegar al trabajo”, concluyó.

Denunciante niega intento de Ugarte de justificar su despido

Respecto al comunicado presentado por Ugarte para justificar el despido de una mujer embarazada, la extrabajadora aseveró estar sorprendida con dicho pronunciamiento.

“Me sorprende mucho el comunicado de la congresista y del asesor, porque en realidad ese comunicado lo realiza el asesor sobre mi desempeño laboral, que ese ha sido la causa del despido, lo cual niego categóricamente. Así como ellos tienen chats donde indican que yo me disculpo, efectivamente yo soy una persona profesional, yo no he empezado recién mi carrera”

En ese sentido, agregó que entiende la situación del cambio de personal, motivo por el que salió, pues junto a ella fueron retiradas del despacho otras tres personas; pero ella estaba embarazada, por lo que no corresponde salida“.