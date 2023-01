Bloque Magisterial votaría a favor del adelanto de elecciones para abril de 2024 si incluye referéndum

El congresista de la bancada Bloque Magisterial, Edgar Tello, comentó que su agrupación parlamentaria votaría a favor de que se realice el adelanto de elecciones en abril de 2024 —que ha sido aprobado en primera votación— si es que en esta se incluye un referéndum en donde se consulte a la ciudadanía sobre convocar una asamblea constituyente.

“Si no hay consenso en el Parlamento para el referéndum, ¿no votarían por el adelanto de elecciones? Porque sería darle la espalda a la calle, si no veamos a las movilizaciones. Las movilizaciones no están pidiendo que ya se coloque la asamblea constituyente, sino que se consulte que es el referéndum”, dijo en diálogo con RPP Noticias este 18 de enero.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que “la calle pide una consulta para un referéndum para la asamblea constituyente” y que al no ser tomada en cuenta, “no se estaría buscando solución a la crisis”.

“No solo se trata de adelantar la fecha y hacerle algunos cambios y nos vamos todos. Eso es lo que la población no está deseando”, aseguró Tello.