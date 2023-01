Susel Paredes responde a Tania Ramírez: “Sí, soy caviar y no tengo ninguna vergüenza”

Susel Paredes se pronunció en contra de las declaraciones emitidas por la congresista fujimorista Tania Ramírez, quien acusó a los “caviares” de no hacer nada durante la semana de representación y de luego evocar el Gobierno del exmandatario Francisco Sagasti. Frente a esto, Paredes respondió: “Sí, señor presidente, soy caviar y no tengo vergüenza. Y quiero decir que las alusiones a otros presidentes no tienen nada que ver con nosotros, los caviares y las caviares. Así es que, tranquilidad, la cancha está pareja, ya tienen ustedes aliados en el Gobierno” . Este impasse se dio durante el debate para aprobar la eliminación del voto de confianza en la presentación de un nuevo gabinete. Video: Congreso TV