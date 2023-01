Congresista Katy Ugarte, exministra de la Mujer, despide sin explicación a trabajadora embarazada de 6 meses

El jueves 12 de enero, se presentó ante la Mesa Directiva del Congreso una carta dirigida al presidente José Williams, en la que se recogía el pedido de una trabajadora de Parlamento en el que denunciaba haber sido despedida por la exministra de la Mujer y congresista de la República Katy Ugarte. Asimismo, la denunciante, quien laboraba como auxiliar en el despacho de la legisladora del Bloque Magisterial, aseveró haber sido víctima de hostigamiento por parte de Roger Torres Pando, asesor principal del despacho de Ugarte.

Según la denuncia recogida, la extrabajadora había desempeñado su cargo desde febrero del 2022 hasta el 4 de enero de este año, fecha en la que “la mencionada legisladora decidió sin ninguna explicación dar por terminada la relación laboral”.

Congresista y su asistente se mostraron descontentos con el embarazo de la auxiliar cesada. Foto: La República

En la carta presentada ante Williams, la exauxiliar del despacho de Ugarte explicó que había mantenido sus labores de manera normal hasta que, en septiembre del 2022, notificó tanto a la parlamentaria como a su asesor principal de su estado. “Una vez informados de mi condición de gravidez, el trato que recibí por parte del asesor principal y de la misma congresista fue cambiando”, expresó en la misiva.

La remitente de la misiva aseveró también que en varias ocasiones recibió “ciertas manifestaciones de incomodidad”, en las oportunidades en las que pedía los permisos de regla para sus controles médicos.

“Si bien es cierto que la congresista directamente no lo manifestaba, su asesor principal, el señor Roger Torres Pando, me manifestó en las ocasiones que solicitaba el permiso que ‘lo hiciera fuera del horario de trabajo’”, dicta el documento.

Hostigamiento y descontento por parte de Ugarte

No siendo estas muestras suficientes, la extrabajadora señaló que, en octubre del año pasado y mediante una reunión sostenida con Ugarte Mamani y su asesor Torres Pando, se le “conminó a firmar una renuncia voluntaria”, pero que ante su solicitud de mantenerse, se le permitió continuar con sus labores como auxiliar del despacho hasta fines de año, periodo en el que “el asesor principal (...) continuó con los actos de hostigamiento”. “A los que decidí ignorar por la necesidad de trabajar”, incidió la cesada empleada.

“Toda la oficina se reincorporó a laborar el día 3 de enero del presente año, al día siguiente fui informada, a través del asesor principal, Roger Torres Pando, de la decisión de la congresista de cesarme. Hablé con el asesor, le indiqué mi situación y recibí una negativa para siquiera reconsiderar mi caso, que ya era una decisión tomada por parte de la congresista, que ya le habían comentado sobre mis derechos; sin embargo, no hubo cambio de opinión”, se lee en el documento difundido por redes sociales.

Ugarte estaba enterada de la condición de la exempleada pero aún así optó por despedirla. Foto: La República

En ese sentido, la exfuncionaria del despacho de Ugarte pidió a Williams que le permita continuar laborando en un área distinta del Congreso, al menos hasta que culmine su etapa de gestación.

La legisladora Katy Ugarte, quien cumplió el papel de ministra de la Mujer durante el Gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo, habría tenido conocimiento de las irregularidades que conllevan despedir a una fémina en estado de embarazo, según el documento difundido, y aun así prescindió de los servicios de la denunciante.

Respecto a su personal, esta no es la primera vez que un trabajador del despacho de Ugarte es señalado por incurrir en abusos. En julio del año pasado, la Policía capturó a Rafael Franco Moreno, acusado de violación sexual por parte de una ciudadana colombiana. El detenido cumplía labores como asesor de la oficina de Ugarte. Posterior al escándalo, fue retirado del cargo.

