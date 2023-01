Accesitaria de Freddy Díaz: “No tengo por qué festejar, detrás de mí hay dolor de una mujer vulnerada”

Nelcy Heidinger, accesitaria del inhabilitado excongresista Freddy Díaz, aseguró que asumirá el cargo de parlamentaria de la República en una situación “nada grata”, en referencia a la denuncia de violación sexual contra una extrabajadora del Congreso que pesa sobre el exlegislador que reemplazará. Heidinger, quien es originaria de Pozuzo, Oxapampa, afirmó que se desempeñará en el puesto “con mucha responsabilidad y esfuerzo para poder trabajar por mi región el tiempo que quede”.

“Yo estoy entrando al Congreso y no tengo por qué festejar este cargo porque detrás de mí hay un dolor de una mujer que ha sido vulnerada. Y yo no puedo festejar, llegar al Congreso y decir, como si fuera elecciones: ‘¡Llegué!’. No puedo. Yo llego con dolor porque hay una persona que ha sufrido y que está luchando por justicia”, declaró Heidinger a RPP.

La parlamentaria electa adelantó que el equipo que conformará trabajará en favor de las víctimas de violencia en regiones alejadas de la capital.

“El equipo de trabajo que voy a formar va a trabajar para que en estos pueblos, que están lejanos, tengan más acceso las personas violentadas, porque es complicado ir a una comisaría. Tiene que haber un ente más suave, donde sientan más confianza”, agregó.

Heidinger se integrará a APP

La flamante congresista Nelcy Heidinger confirmó que se integrará a la bancada de Alianza para el Progreso, partido político con el que postuló en las elecciones generales 2021.

“Por el momento, estoy en APP, me voy a alinear al partido. No he tenido cercanía (a la organización) durante todo este tiempo que he estado trabajando en Pozuzo. Llegando a Lima tendré una reunión y ahí vamos [a ver]. Me dolería no… no quisiera que un día salga una foto con una camiseta y otro día otra foto, soy muy leal a mi convicción”, apuntó.