María Agüero revive en el Pleno frase de campaña de Pedro Castillo: “No más pobres en un país rico”

La congresista María Agüero de Perú Libre recordó en el Pleno del Congreso de la República —durante el debate para la creación de una comisión investigadora que determine responsabilidades penales y políticas por los fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte— una frase de campaña del expresidente Pedro Castillo Terrones. “No más pobres en un país rico”, dijo la parlamentaria, que fue criticada por quejarse hasta en dos oportunidades públicamente de su sueldo como legisladora.

“Me queda claro que es el sistema el que está en crisis, este sistema que no va a resolver nada. Por eso el pueblo marcó el lápiz, para escribir una nueva Constitución, una Constitución que garantice sus derechos, para que sus derechos no sean una mercancía. Para recuperar los recursos naturales para los peruanos. (…) No más pobre en un país rico, hasta más allá de la victoria. Ese pueblo que está dando su vida no va a descansar”, dijo durante su intervención en el Pleno.