Dos fujimoristas, uno de ‘Los Niños’ y una exministra de la Mujer pretendieron blindar a Freddy Díaz

Los congresistas de Fuerza Popular Raúl Huamán y María Cruz Zeta; Darwin Espinoza, de Acción Popular; y Heidy Juárez, de Alianza para el Progreso, insistieron en que el ahora excongresista Freddy Díaz, acusado de violar a una extrabajadora de su despacho, no sea inhabilitado de la función pública por 10 años. En la sesión de este jueves, los cuatro legisladores votaron en abstención de la recomendación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyó que el exparlamentario abusó de su posición de poder al “beber licor y mantener relaciones sexuales” en las instalaciones de un poder del Estado.

Los fujimoristas cambiaron de postura para la sesión, ya que en la votación del martes 10, que acabó en blindaje a Díaz Monago, votaron a favor de que el parlamentario sea desaforado y que se convoque a su accesitaria Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros.

En tanto, Espinoza Vargas, quien es investigado por presunta organización criminal por la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’, mantuvo su posición de no emitir un juicio de valor sobre el caso del acusado de violación sexual.

PUEDES VER: Poder Judicial reprograma para este viernes audiencia de pedido de prisión preventiva contra Freddy Diaz

Finalmente, Heidy Juárez, quien fue la última ministra de la Mujer en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, intentó ayudar a Freddy Díaz con su voto en abstención. Incluso, intervino en el pleno del Congreso para mostrar su “solidaridad” con su excolega de bancada.

“Me han señalado porque he sido ministra y por ello también tengo que decir que estoy actuando lo más objetiva posible. (...) Tengo muchas dudas respecto a este caso. Es más, ya se le ha sancionado al señor Freddy Díaz por 120 días en la Comisión de Ética y la inhabilitación por 10 años considero es un exceso. También están viendo su proceso. Yo puedo decir (que) me solidarizo, soy defensora, pero también soy objetiva. (...) Yo no me voy a dejar presionar por la prensa”, arguyó.

El vínculo de Heidy Juárez y Freddy Díaz

Según informó la mujer que denunció a Freddy Díaz, la congresista de Alianza para el Progreso Heidy Juárez es “amiga íntima” del exparlamentario.

PUEDES VER: Freddy Díaz se fue del Congreso antes que culmine la votación de su inhabilitación

“Lo digo así abiertamente. Ella ha ido un par de veces a su despacho. Bueno, más de un par de veces. Son amigos y lo digo abiertamente. Así ella mañana me denuncie o lo que sea. Ya no le tengo miedo a nadie, que quede claro que no le tengo miedo a ese congresista ni ninguno que quiera venir a amedrentarme”, dijo la víctima a Canal N.