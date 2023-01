Nuevos aliados otorgan confianza al premier Alberto Otárola

La bancada Fuerza Popular y grupos políticos afines como Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular definieron ayer la votación a favor de la confianza hacia el gabinete de Alberto Otárola, en medio de una grave crisis política que ya ha dado lugar a 47 peruanos fallecidos; 39 de ellos a causa directa de la represión militar y policial.

Desde su presentación inicial, el jefe del gabinete ministerial se mostró confiado en obtener el respaldo del Congreso. Fue por ello que su presentación, si bien empezó con referencias a la grave crisis, estuvo marcada por una serie de ofrecimientos en términos de más millones en inversión y un concierto de bonos económicos.

Alberto Otárola anunció un bono llamado Electricidad 2023. Otro bono por sequía. Más plata para el Bono Familiar Habitacional. Y más dinero para el Bono Juntos (que comprende a los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo).

En otro momento se permitió animar arengas por las fuerzas de seguridad del país, lo que generó aplausos de las bancadas de la derecha. Esto, a un día de las 17 muertes producidas por la represión del Gobierno de Dina Boluarte, varias de ellas por armas de fuego, en la región Puno.

Elogios de la derecha

En este nuevo escenario, portavoces de bancadas que hasta hace poco eran opositoras del Ejecutivo ayer no dudaron en anunciar prontamente el apoyo hacia el gabinete de Otárola.

Así lo hicieron saber los legisladores Adriana Tudela (Avanza País), Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular).

Buen tramo de las intervenciones de estas tiendas políticas también estuvo marcado por discursos de estigmatización y una narrativa orientada a relacionar todas las protestas con supuestos actos “terroristas”.

Esto fue más notorio en las intervenciones de los fujimoristas Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Héctor Ventura y Patricia Juárez, además de Lady Camones (APP), Alfredo Azurín y Héctor Valer (Somos Perú), junto con el ahora no agrupado Carlos Anderson.

José Cueto, de Renovación Popular, dijo tener una lista con más de cien personas identificadas que promueven acciones violentas y anunció que entregará la información al Ejecutivo. “No es solamente de actores nacionales, sino de actores extranjeros”, manifestó.

Gabinete de sangre

Las críticas contra el gabinete surgieron desde las tiendas políticas de izquierda. Desde el arribo de Alberto Otárola al hemiciclo, congresistas de este bloque lo emplazaron con carteles, tildándolo de asesino.

“El premier señala que les darán hierro a los niños, mientras ayer a sus padres les daban plomo”, expresó luego Víctor Cutipa. “Como representante de Áncash, me avergüenza, y usted no me representa”, le dijo Elías Varas a Otárola.

Ruth Luque (Cambio Democrático) hizo énfasis en que la salida a la crisis política necesariamente pasa por la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Reacciones

Ruth Luque, Cambio Democrático

“La salida es política, y esa salida es con la renuncia de la señora Boluarte. No puede seguir un minuto más. Y al señor Otárola, que espere porque responderá a la justicia”.

Flavio Cruz, Perú Libre

“(Dicen apostar) por el diálogo cuando no sabe dialogar; por la paz, cuando es por la guerra al pueblo y por la muerte. Usted (ministro Alberto Otárola) puede renunciar”.

Janet Rivas, Perú Libre

“Brindar la confianza a un gabinete que tiene las manos manchadas de sangre, porque son cómplices de las muertes, sería dar la espalda al pueblo o estar en contra del Perú”.