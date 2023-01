Congresista Luis Aragón: “Solo fui una vez a Palacio cuando el expresidente Castillo invitó a bancada de AP”

Cusco. El Ministerio Público amplió las investigaciones sobre el caso de Los Niños, el grupo de parlamentarios de Acción Popular leal a Pedro Castillo. En la colada se añadió a Luis Angel Aragón sindicado de votar a favor del oficialismo a cambio de prebendas. El parlamentario responde en esta entrevista.

La Fiscalía decidió ampliar la investigación en el caso “Los Niños” a congresistas de Acción Popular. Su nombre figura en la lista, qué responde.

Creo que es lo mejor, te lo digo con sinceridad. Servirá para aclarar diversos temas. Respeto el trabajo de la Fiscalía, así como su independencia y autonomía. Aunque esto demorará, por los plazos de la investigación, servirá para limpiar honras y separar la paja del trigo, que se sepa toda la verdad. Me siento tranquilo con la frente en alto. No voy obstaculizar nada. Es más, voy a apoyar con la investigación que se hace sobre todo a mi bancada (...). Ya son muchas especulaciones, acusaciones y hasta sentencias a priori.

Dentro de la hipótesis que maneja la Fiscalía, se le acusa a usted y a sus colegas de bancada de haber tenido un vínculo estrecho con el expresidente Pedro Castillo.

No, de ninguna manera. Soy el autor de haber presentado el proyecto de ley de Cuestión de Confianza. Si hubiera tenido estrecho vínculo (con Castillo) cómo habría presentado el proyecto de ley. Esa iniciativa declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional y aprobada por el Congreso en nada favoreció al Ejecutivo. Ahora voté a favor de varias interpelaciones y varias censuras. No de todas, pero sí de varias. Dimos voto de confianza a Bellido, Aníbal Torres y Mirtha Vázquez por un tema de gobernabilidad. Nosotros estamos sujetos a mandato imperativo. Por eso los votos salieron así.

Pero en la vacancia se votó a favor de Pedro Castillo.

Es cierto, votamos dos veces en contra, pero era porque la primera no tenía ni pies ni cabeza, la segunda fue por un tema de bancada y tampoco creíamos que era el momento indicado y sobre la tercera sí votamos favor y yo me pronuncié mucho antes. Creo que está todo claro, que se revisen las votaciones. Ese vínculo que se dice que existió, pues que se demuestre.

¿Usted niega el vínculo con el gobierno de Pedro Castillo?

Totalmente. Yo solo he ido una vez a Palacio de Gobierno, cuando el expresidente invitó a toda la bancada de manera oficial y con documento público. Otra visita no tengo. Existen otros parlamentarios que tienen varias visitas no se quienes, pero se que hay varios por temas de Sarratea pero yo no aparezco en esa lista. Por eso estoy tranquilo no tengo nada que ver con esto.

Sin embargo, sus colegas de bancada si visitaron a Castillo en más de una oportunidad ¿qué opina sobre esto?

Que cada colega y parlamentario responda por sus visitas. Que expliquen si han sido oficiales o no, o si fueron públicas o privadas. Tengo una posición: el tema de una invitación pública y oficial a la bancada no es ningún delito, pero sí son visitas privadas ahí surgen suspicacias.

Usted dijo que para tomar decisiones coordinan como bancada. No cree que la suspicacia y la hipótesis de Fiscalía nace precisamente de ello, porque después de las visitas ustedes tomaron decisiones que de cierta forma favorecieron al Ejecutivo.

Primero, hay votaciones que tomamos en grupo. Votaciones colegiadas y hay otras que tomamos a conciencia. Ahora yo creo que, si ese es el caso y la sospecha de Fiscalía va por ahí, entonces que se investigue a todos, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, a todos. Porque así vamos a saber quiénes están y quienes no están y que el trabajo sea prolijo y rápido.

El colaborador eficaz de Fiscalía asegura que los congresistas incluidos en “Los Niños” habrían designado a personas para que entren a ocupar cargos en el Ejecutivo, en su caso se dijo que tenía un familiar dentro de un ministerio.

Se dijo que en algún momento yo tuve a mi familiar en el Ministerio de Producción, pero mi familiar nunca trabajó ahí, nunca ganó salario o remuneración. Hay un error allí. Por eso es bueno que se investigue. Seguramente lo van a convocar para que dé su declaración y seguro allí se sabrá toda la verdad.

Usted no es el único congresista cusqueño en la lista, tenemos a Katy Ugarte también.

Yo creo que mejor le preguntamos a ella.

Entonces usted no mete las manos al fuego por Raúl Dorotheo, Ilich López, Darwin Espinoza y los demás, ¿aunque sean de su bancada?

Por ninguno, aunque sean de mi bancada o de otra bancada, cada uno debe probar su inocencia. Confío en que el Ministerio Público tenga que hacer un trabajo limpio y objetivo, dentro de los plazos. En medio hay honras y temas personales. En eso se debe tener mucho cuidado porque es muy fácil dejarse llevar por el morbo en la población y la sociedad, pero a veces reparar eso cuando no se prueba nada es complicado.

¿La bancada ya tuvo reunión?

Con el premier si nos hemos juntado, pero de manera interna no.

El partido qué dice sobre las menciones de sus congresistas en la investigación, en una primera fecha se evaluaba la expulsión de los incluidos.

No sé qué dice el partido sobre el tema, pero creo que sería imprudente una expulsión porque acá primero se debe establecer responsabilidades, ósea es fácil a un parlamentario suspenderlo o expulsarlo, pero en base a qué, a colaboradores eficaces, no creo. El Tribunal Constitucional dice que la declaración de un colaborador eficaz debe ser corroborado inclusive por otro medios probatorios, no es solamente lo que diga el colaborador porque este puede decir lo que quiera para reducir su pena, pero si se comprueba que ha dado manifestaciones en mérito a probabilidades y supuestos más bien será sancionado, acá todo tiene que ser corroborado por que solo las declaraciones no bastan.