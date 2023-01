Edwin Martínez sobre su inclusión en caso Los Niños: Jamás el expresidente Castillo me ofreció algo ilegal

La reciente inclusión de 18 congresistas de Acción Popular, Perú Libre y Bloque Magisterial en la investigación del caso Los Niños sobre la presunta organización criminal que habría favorecido a Pedro Castillo durante su mandato ha remecido el Parlamento. En este grupo se encuentra el legislador por Arequipa Edwin Martínez Talavera, quien dijo sentirse tranquilo y acudirá a todas las citaciones del Ministerio Público.

Al ser consultado sobre la indagación en la que fue incluido por el presunto delito de organización criminal en la modalidad de tráfico de influencias agravado, Edwin Martínez aseveró: “ Es una medida adecuada porque se trata de llegar a la verdad de todo este asunto . Hay muchos que hemos visitado Palacio de Gobierno y de pronto por ahí todos estamos inmersos en esta investigación. Yo me someto a cualquier tipo de investigación”, indicó.

Martínez Talavera sostuvo que acudió hasta en seis oportunidades a la Casa de Pizarro para ver temas de ayuda social, gestionar reuniones para autoridades de Arequipa e, incluso, mejorar los cuadros de un gabinete ministerial, entre otros. “ Jamás he ido a ofrecer algo ilegal ni el expresidente (Pedro Castillo) me ha ofrecido a mí algo ilegal, por tanto, tengo claras todas mis visitas a Palacio de Gobierno ”, subrayó.

Asimismo, mencionó que siempre actuó de buena fe y no incurrió en ninguna ilegalidad. “Cada que el Ministerio Público requiera mi presencia acudiré”, afirmó.

“No creo que la justicia esté para castigar a gente inocente, la justicia está para encontrar la verdad y sancionar a los culpables y yo no he cometido acto delictivo, es más, voy a solicitar que el Ministerio Público me asigne un abogado de oficio porque yo no voy a pagar para una defensa porque soy inocente ”, prosiguió.

Sobre la afectación de la imagen de tantos congresistas frente a la ciudadanía, aseguró que, si bien esta situación los hace ver mal ante la población, del mismo modo, el Ministerio Público puede limpiarlos una vez que sean apartados de la indagación.