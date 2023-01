Congresista Ricardo Medina sobre protestas en el sur: “Van a salir los comunistas”

Arequipa. Un coro de abucheos soportó el congresista arequipeño Ricardo Esdras Medina cuando se anunció su participación en la ceremonia de juramentación del alcalde Juan Carlos Linares y su cuerpo de regidores para la Municipalidad Distrital de Cayma. Parte del auditorio gritó incluso “que se baje” del estrado instalado en medio del Estadio de La Tomilla del distrito caymeño. Esto en muestra de su disconformidad de un buen sector de la población contra el Congreso de la República.

A su salida se les consultó su opinión sobre las críticas recibidas. “Como no vamos a notar el descontento, si (el expresidente Pedro) Castillo se ha dedicado a despotricar, a hablar mal del Congreso. Cuando tú preguntas a uno de esos ciudadanos qué quieren, no saben. Yo sí he hecho leyes por la educación, la salud, la producción, por todo”, respondió. Cuando le consultaron sobre las protestas en el sur que se retoman por parte de diversos gremios desde este miércoles 4 de enero señaló: “la solventan los dirigentes... van a salir los comunistas”.

“¡Traidor! ¡Traidor! Has traicionado a tu pueblo” le gritaron al legislador desde que intento subir a su unidad vehicular. Incluso algunos golpearon las ventanas de la camioneta mientras esta partía. El legislador viene siendo cuestionado, desde meses atrás, porque impulsó la reorganización de la directiva de la Sunedu. Con ello se pierde su autonomía e incorpora a miembros de las universidades.

Medina fue una de las autoridades en asistir a la ceremonia. El flamante burgomaestre remarcó que priorizará la seguridad ciudadana de su distrito y que articulará esta labor con la Policía Nacional y las juntas vecinales . Otro de sus anuncios fue el impulso del turismo a la jurisdicción y la interconexión con otros distritos con la consolidación de la Vía 54.