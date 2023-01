Lady Camones sobre votación para inhabilitación de Freddy Díaz: “Lamentablemente, va a estar presente”

—El congresista Freddy Díaz fue suspendido por 120 días. ¿Cuándo vuelve él? ¿El 7 de enero?

—El 7 de enero termina de suspensión. A partir del 9 de enero comienza sus funciones.

—¿Es posible que el Pleno pueda aprobar el informe que recomienda inhabilitar a Freddy Díaz antes del 7 de enero? ¿O existe algún riesgo de vulnerar el debido proceso?

—Lo que pasa es que por los plazos de notificación se ha citado para el 3 de enero a la audiencia en la Comisión Permanente. Ese día se verá ese caso. Si es que se aprueba el informe, corresponde que el Consejo Directivo convoque al Pleno para que se vea este caso. Supongamos que el 3 de enero termina al mediodía la sesión de la Comisión Permanente. Recién en la tarde se podría notificarle para que el 4 se programe una fecha para convocar al Pleno. No se puede convocar antes de los tres días hábiles. Si estamos citando para el día 4 de enero, tendría que ser el 9 de enero y tendríamos que citar al Pleno para el 10 de enero.

—Entonces, ¿es probable que cuando se vote esto en el Pleno el congresista Díaz esté ahí?

—No es probable, él va a estar.

—Ok. ¿Pero qué mensaje darle a la población que, con justa razón, está indignada por este caso? El congresista volverá a sus funciones y aún no es inhabilitado.

—Lamentablemente, es un caso que se debe cumplir, pero se ha prolongado porque Díaz pedía reprogramación de las audiencias. Atendiendo el debido proceso, se debía reprogramar. Lamentablemente, él va a tener que estar presente.

—Ahora, además de esto, ¿qué factores determinaron que este caso demore?

—Básicamente, eso, las audiencias, la carga de casos en la Subcomisión. Hubo casos de altos funcionarios que debimos ver en la Subcomisión.

—Da la impresión de que la Subcomisión no tuvo el sentido de prontitud en el caso de Freddy Díaz como sí lo hubo con otros casos.

—Hemos tratado de manera objetiva e imparcial. Hubo temas que ocasionaron que el caso se amplíe. El escenario ideal hubiera sido que se vote hace tiempo.

—Pero este caso data de agosto; son casi seis meses.

—Sí, pero entiende que esta Subcomisión se instaló en setiembre. En tres meses hemos atendido 77 denuncias constitucionales. Lo que no han hecho, ni siquiera en un año de gestión, otras comisiones. Hemos avanzado con diferentes casos.

—¿La Subcomisión recomienda inhabilitar por juicio político o también remitir el caso al Ministerio Público?

—No, lo que nosotros estamos viendo es la infracción constitucional. No se está viendo aquí la infracción por el tema de la presunta violación. Los puntos que se han evaluado son sobre el uso incorrecto del despacho congresal, por mantener relaciones sexuales ahí, y por beber con personas que estaban bajo su dependencia.

—¿Y por qué no por el delito de violación?

—Porque ya existe una denuncia en el Ministerio Público. Ahí es la competencia del Ministerio Público.

—Entonces, en este caso, para el delito de violación, ¿no le corresponde el antejuicio político?

—No, porque es un delito común, no es un delito de función; por eso, directamente, el Ministerio Público lo ha acusado.

—Cambiando de tema, porque creo que ya sería el colmo que haya bancadas en contra de inhabilitarlo…

—El informe final fue aprobado por unanimidad. El hecho es incluso aceptado por él. Sería bastante vergonzoso y reprochable que haya colegas que avalen esto.

—Ya está listo el informe final de la denuncia de la fiscal de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo. ¿A qué va a apuntar este expediente?

—No deja de ser un hecho histórico. Es la primera vez que una fiscal de la Nación denuncia a un presidente en funciones. Nosotros investigamos y proponemos. Dentro del trabajo que se hizo, hubo un golpe de Estado y el presidente fue vacado. Hoy hemos sustentado y votado el informe final, elaborado por el equipo técnico de la comisión y el congresista Diego Bazán. Ahora corresponde elevar este informe a la Comisión Permanente. Se les va a notificar a los acusados. El hecho de que no acudan no impide que se desarrolle y se vote.

—¿No vulnera el debido proceso?

—No. En la Subcomisión hemos cumplido con las notificaciones. Al expresidente Pedro Castillo se le notificó. Y él no formuló ningún documento. Si es que nosotros no obtenemos el descargo, tenemos la opción de omitir la audiencia. Por mayoría, la Subcomisión decidió que ya no hagamos la audiencia.

—¿Cuándo terminaría el caso de la denuncia constitucional que hay contra Pedro Castillo y Aníbal Torres por haber interpretado como denegada la cuestión de confianza ante el Congreso?

—El delegado en ese caso es el congresista José Arriola. La próxima semana debe estar presentando su informe para llevar a cabo la audiencia de determinación de hechos.

—¿Con eso ya se acaban las denuncias o hay más?

—No, hay más.

—En el caso de la denuncia por traición a la patria, ¿la van a reformular? ¿O quedará archivada?

—Esa denuncia, en realidad, no tenía sustento fuerte. Vamos a presentar un nuevo informe de calificación para ponerlo a debate.

—Cuando comenzó el gobierno de Dina Boluarte fallecieron 27 personas en protestas. Aparte de la fiscal de la Nación, ¿los congresistas también la pueden denunciar?

—Claro que sí. Pueden presentar denuncia.

—¿Hasta ahora nadie ha denunciado a Dina Boluarte?

—Han presentado una denuncia. El día de hoy me informaron que lo hizo el congresista Reymundo Mercado; pero él es miembro de la comisión: no puede hacer denuncias. Me parece que la van a retirar.

—¿Qué nos garantiza que la Subcomisión no será un escenario donde haya impunidad para presidentes en cuyos gobiernos murieron personas? La denuncia contra Manuel Merino no prosperó por el informe de Inti y Bryan.

—Bueno, nosotros estamos realizando nuestro trabajo con objetividad. Acá se hará la evaluación. Si realmente configura delito o infracción, se resolverá como tal, con apego a la Constitución y el Reglamento del Congreso. En el caso Inti y Bryan, no fui parte de la Subcomisión. Fue otra gestión, con otros integrantes.

—Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte se ha reunido dos veces con APP. ¿Existe una alianza? ¿Qué es APP? ¿Oposición?

—No, nosotros estamos ahorita en la postura de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo para cubrir todas las necesidades de la población. Tuvimos un Ejecutivo que, lejos de buscar consensos, nos puso a la población en contra. Seremos responsables y haremos trabajo de fiscalización. Es un nuevo gobierno. Se va a apoyar en todo lo que corresponde. Si hay cuestionamientos, estaremos ahí fiscalizando.

—¿Se mantienen como oposición?

—Estamos en una posición de centro; no somos obstruccionistas. En todo caso, somos una oposición responsable.