Desde empujones hasta puñetes: las peleas que protagonizaron los congresistas este 2022

Este 2022, el Congreso de la República no ha sido ajeno de hechos polémicos que han protagonizado los parlamentarios de las distintas bancadas de este poder del Estado. Incluso, alguno de estos han terminado hasta los golpes, como es el caso de los legisladores Pasión Dávila y Juan Burgos. Aquí, un recuento de los que más impacto han generado durante este año.

Darwin Espinoza y Wilson Soto

El último 11 de agosto, mientras se desarrollaba una sesión plenaria del Congreso, se produjo un incidente entre los parlamentarios de Acción Popular Darwin Espinoza y Wilson Soto.

En las imágenes se pudo observar que ambos acciopopulistas estaban discutiendo. A Darwin Espinoza se le veía apuntando con el dedo a su correligionario para luego retirarse del hemiciclo del Parlamento. Sin embargo, Wilson Soto se levantó de su escaño y empujó levemente a Espinoza, quien se acercó a Soto para decirle: “No me toques, no me toques”.

Tras ello, los integrantes de la bancada de la lampa como Ilich López y María del Carmen Alva —aunque ella se mostró alterada— se acercaron a Wilson Soto, quien después de la situación tuvo una leve descompensación, por lo que fue auxiliado.

María del Carmen Alva e Isabel Cortez

En la misma sesión del Pleno del pasado 11 de agosto, otro enfrentamiento que se registró fue entre las congresistas María del Carmen Alva (Acción Popular) e Isabel Cortez (Cambio Democrático). El conflicto de ellas surgió tras la confrontación que hubo entre Wilson Soto y Darwin Espinoza.

La extitular de la Mesa Directiva del Legislativo perdió los papeles y le jaló del brazo a Isabel Cortez, quien se encontraba al lado de Soto. Cabe precisar que Alva se mostró en una actitud alterada después de la pelea de los congresistas de la bancada de la lampa. Luego del hecho, el parlamentario Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) las separó.

Alva se retiró del hemiciclo para luego pedir disculpas a su colega parlamentaria mediante sus redes sociales y después agregó que se las solicitó personalmente.

Por su lado, Cortez señaló que la expresidenta del Legislativo le pidió “que se fuera” y “no se metiera en su bancada”. “Yo le dije que no me iba a retirar, que este es el Congreso y que tengo derecho de estar acá, de acercarme a cualquier congresista, ahí es donde ella pierde los papeles ”, manifestó a la prensa.

Asimismo, ese mismo día, se conoció que Cortez, junto con su agrupación parlamentaria, Cambio Democrático, presentó una denuncia en la Comisión de Ética en contra de la legisladora acciopopulista por la agresión.

En septiembre, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación de la denuncia contra María del Carmen Alva. Hasta la fecha, la Comisión de Ética ha escuchado los testimonios y la presentación de los alegatos finales de las partes.

Denuncia que presentó Isabel Cortez en la Comisión de Ética. Foto: documento

Pasión Dávila y Juan Burgos

Un hecho reciente se registró el pasado 11 de diciembre, Pasión Dávila (Bloque Magisterial) agredió físicamente al congresista Juan Burgos (no agrupado) en la sesión del Pleno del Congreso. Dávila se acercó hasta el escaño de Burgos para darle un golpe en la cabeza. Luego de eso, se fue corriendo hasta su sitio en el Parlamento.

En el video se observó que el legislador Américo Gonza (Perú Libre) fue quien retuvo al parlamentario no agrupado y evitó que la situación pase a mayores.

“Ante el cobarde ataque del terrorista congresista Pasión Dávila y quienes lo rodean, solo buscan el caos y la anarquía, asustando marchas en las calles y defendiendo a un corrupto y dictador como Pedro Castillo”, escribió Juan Burgos en su cuenta de Twitter.

Tras el suceso, Burgos denunció ante la Comisión de Ética a su colega Pasión Dávila por haberlo agredido físicamente durante la sesión extraordinaria del Pleno de este domingo 11 de diciembre, en el que solicitó que se le suspenda por 120 días.

“ En uso de mis atribuciones congresales, formulo denuncia por falta ética contra el congresista Pasión Dávila Atanacio, con la finalidad de que se declare fundada y se imponga una sanción de suspensión de hasta 120 días de legislatura”, se lee en la misiva.

Asimismo, Dávila es acusado de haber transgredido el artículo 4 literal E del Reglamento de Ética Parlamentaria, el cual consagra el principio de respeto como una conducta que deben cumplir todos los legisladores.