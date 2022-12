Dina Boluarte tiene respaldo de oposición pese a no cerrar filas con asamblea constituyente

Inquebrantable. La presidenta Dina Boluarte y la oposición del Congreso se siguen mostrando empáticos —entre ellos— y marcando una clara diferencia con lo ocurrido durante el gobierno del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva.

A pocos días de que Alberto Otárola, titular del Consejo de Ministros, acuda al Congreso (el 6 o 10 de enero) con el gabinete ministerial para exponer las políticas del “gobierno de transición”, todo parecer indicar que el Ejecutivo recibirá la confianza pese a que la mandataria no cierra filas con el tema de la asamblea constituyente.

En una entrevista en Exitosa, Boluarte fue consultada si aún “es momento” de promover un referéndum para instalar una asamblea constituyente. Ante esto, la jefa de Estado respondió: “Yo creo que la voluntad del pueblo sobre la asamblea constituyente no está cerrada, pero es el pueblo quien tiene que decidir sobre esa situación a través de referéndum”.

La congresista Norma Yarrow, de Avanza País, dijo no sentirse sorprendida por la posición de Dina Boluarte, ya que ella “tiene una ideología que se respeta siempre y cuando no sea de una izquierda extremista”.

En diálogo con La República, señaló que si bien la jefa de Estado puede “no cerrar todavía” el tema de la asamblea constituyente, es el Congreso el que debería verlo.

“Ella viene de un partido político (de izquierda). Ahora asume la presidencia y seguro se refirió a la asamblea constituyente para esa población que la pide” , manifestó.

Desde Fuerza Popular reafirmaron no estar de acuerdo con la asamblea constituyente. El legislador Jorge Morante consideró que Dina Boluarte puede hablar del tema; sin embargo, dependerá de los votos que consiga este proyecto en la Comisión de Constitución.

El parlamentario aseguró estar abierto a “debatir y escuchar las posiciones” para una asamblea constituyente, por ahora, promovidas por las bancadas de izquierda.

“Lo que la presidenta Dina Boluarte ha dicho es que está abierta al diálogo sobre ese tema, lo cual es correcto. Hay un diálogo, pero no quiere decir que se va a dar”, precisó a esta redacción.

Por su parte, Alejando Muñante, de Renovación Popular, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) estableció, en una reciente sentencia, que una asamblea constituyente “es antijurídica y solo posible vía acto contrario al derecho”.

Bancada de Perú Libre insiste en promover Asamblea Constituyente con adelanto de elecciones. Foto: La República

En ese sentido, afirmó que, si bien puede ser “un anhelo” de Dina Boluarte como una “buena candidata de izquierda”, primero debería pensar en la legalidad.

“La asamblea constituyente generó toda la polarización que se ha obtenido. Si Dina Boluarte quiere hacer una buena gestión los meses que le quedan, no tiene que tocar temas que pueden generar una especie de conflictos entre bancadas”, declaró a este diario.

Jorge Montoya también dijo “no sentirse extrañado” de lo dicho por Boluarte Zegarra, pues el tema de la asamblea constituyente está en el plan de gobierno de Perú Libre, partido que la llevó a la vicepresidencia, y posterior sucesión presidencial.

“La asamblea constituyente no es negociable, no vamos a apoyar ningún referéndum. Ella tiene libertad de decirlo, yo no veo ningún problema en que lo diga. El asunto es que no evoque”, declaró para esta nota.

Jorge Montoya aseguró que tema de la asamblea constituyente "no es negociable". Foto: Congreso

Ilich López, de Acción Popular, aseveró que Dina Boluarte puede escuchar las propuestas para una constituyente “pero no necesariamente deberían de darse”, ya que “hay otras maneras” de reformar la vigente Constitución.

“Ella (Dina Boluarte) mencionó que es la presidenta de todos los peruanos, y seguro que lo dijo en ese sentido, entonces va a escuchar a todos los sectores. Yo no estoy de acuerdo con la asamblea constituyente, pero en política es importante escuchar”, agregó.

Oposición adelanta que dará la confianza a gabinete Otárola

El no cerrar filas con la asamblea constituyente no le impediría al gabinete, convocado por Dina Boluarte, tener el voto de confianza del Congreso. En Renovación Popular, si bien no se han reunido, sus integrantes destacan el equipo liderado por Alberto Otárola.

“El gabinete Otárola es un gabinete muy superior a los gabinetes que mostraba Pedro Castillo. Por un tema de darle estabilidad al país, de otra manera, hay tendencia de nuestra bancada de dar la confianza”, aseguró Muñante.

Dina Boluarte tomó juramento al nuevo Gabinete que preside Alberto Otárola. Foto: John Reyes/La República

Misma postura se ve en el fujimorismo, que marca distancia con los ministros de Castillo. “A mí me parece que hay una diferencia sustancial entre los gabinetes del señor Pedro Castillo y el de la señora Dina Boluarte. Ellos no tienen portuario”, opinó Morante.