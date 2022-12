Presentan proyecto para que presidente del Congreso reemplace a Dina Boluarte cuando viaje al exterior

Este 26 de diciembre, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de resolución legislativa n°03839/2023-PE que propone que el presidente del Congreso, José Williams, reemplace a la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando viaje al extranjero.

Dicha iniciativa —que cuenta con las firmas de Dina Boluarte y el titular de la PCM, Alberto Otárola— busca incorporar el literal K) en el artículo 32 del Reglamento del Congreso sobre las funciones y atribuciones del presidente del Parlamento.

“ Encargarse del despacho del presidente o presidenta de la República cuando sale del territorio nacional, en caso se encuentren impedidos y/o ausentes ambos vicepresidentes ”, se lee en el documento.

PL03839-2022-PE by Kristell Costilla on Scribd

El proyecto de resolución legislativa precisa que “la encargatura del despacho presidencial supone el ejercicio de funciones representativas y/o administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Presidencia de la República”.

Asimismo, en la iniciativa que envió el Gobierno de Boluarte Zegarra al Congreso se lee que el proyecto “se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido el artículo 105 de la Constitución”.

El documento también indica que “no es constitucionalmente plausible asumir” que la presidenta no puede salir del territorio nacional porque no tiene vicepresidentes, ya que es la “responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales”. Además, precisan que el primer ministro tampoco puede encargarse del despacho presidencial dado que no fue elegido por el voto popular.

Actualmente, la jefe de Estado no cuenta con vicepresidentes para que pueda encargarse del despacho presidencial en caso Dina Boluarte viaje al exterior.

Recientemente, la Comisión de Constitución anunció que este martes 27 de diciembre, desde las 7.00 p.m., se debatirá y votará respecto al proyecto enviado al Congreso.