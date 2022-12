Roberto Chiabra critica designación de Becerra en Minedu: “Otárola y Boluarte se han equivocado”

El congresista Roberto Chiabra, de la bancada Alianza para el Progreso, emitió su preocupación respecto a la designación del nuevo titular del Ministerio de Educación, Óscar Becerra, quien ha sido cuestionado por su injerencia en la compra de laptops sobrevaluadas durante el gobierno de Alan García. Chiabra precisó que la presidenta Dina Boluarte debía retirar a Becerra del cargo lo más pronto posible.

En conversación con RPP, Chiabra se mostró incómodo con la presencia de Óscar Becerra en el gabinete de Alberto Otárola y manifestó no entender su nombramiento. “Yo no entiendo si no hay gente calificada en Educación, que no tenga ningún cuestionamiento. Qué mala costumbre de colocar en cargos de ministros a gente que tenga cuestionamientos”, reprochó el legislador.

“Yo creo que ahí, nuevamente, se ha equivocado el primer ministro y la presidenta porque no empieza bien ese ministro. Yo creo que debe ser retirado rápido nomás”, explicó el parlamentario de APP.

Asimismo, criticó la permanencia de Becerra, pues alegó que, si Dina Boluarte ya ha sacado a un primer ministro en 10 días, “fácil puede sacar a un ministro de Educación que, con esos cuestionamientos, lo primero que le van a preguntar es dónde están las tablets que compraron en esa época”.

Pese a su inconformidad, votará a favor del gabinete Otárola

No obstante, Chiabra no descarta la posibilidad de darle el voto de confianza al gabinete del primer ministro Luis Alberto Otárola, quien anunció que se presentaría ante el Congreso entre el 6 y el 10 de enero del año que viene.

“Yo creo que la condición (para darle la confianza) va a ser la exposición del plan general de Gobierno. Si es un plan específico, con metas y plazos de un año, que podamos nosotros ir controlando, fiscalizando, yo creo que no va a haber problema”, aclaró Chiabra.