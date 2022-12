Congreso tiene menos de cuatro meses para aprobar reformas

Una mala costumbre de los últimos dos congresos fue aprobar disposiciones transitorias para ampliar el plazo de modificación de las reglas electorales, incluso cuando el proceso electoral ya esté convocado y en curso.

La ley electoral estipula que las reglas electorales no se pueden cambiar dentro del periodo de un año previo a las elecciones. Por ahora, ningún congresista ha presentado alguna iniciativa de ley para volver a alargar los tiempos.

El Congreso tiene, por el momento, menos de cuatro meses para aprobar las reformas que regirán en el eventual proceso electoral del 2024.

La comisión encargada de discutir estas normas es la Comisión de Constitución. Su presidente, el congresista de Fuerza Popular Nano Guerra, aseguró a La República que las reformas a aplicarse en el proceso electoral del 2024 solo se discutirán hasta abril del próximo año.

“El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que no se pueden hacer más legislaturas de las señaladas en la Constitución. Las reformas electorales solo darán para abril. Las políticas y de otro tipo, si hay más tiempo”, recalcó Guerra.

Depende de Constitución

En la legislatura pasada, la Comisión de Constitución, cuando era presidida por la excastañedista y hoy fujimorista Patricia Juárez, presentó un dictamen para posponer las elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales del 2022. Esta propuesta fue rechazada por el Pleno. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que el Congreso había aplazado demasiado el tiempo de reglas electorales, informó que técnicamente no era viable realizar las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias).

Y así se postergaron.

Este diario le preguntó a Guerra si esta vez la Comisión de Constitución adoptará la posición de su antecesora. Al cierre de esta nota, sin embargo, no respondió.

La comisión de Guerra sesionará hoy. En su agenda figuran cuatro propuestas a debatirse.

La primera es una iniciativa del congresista de Fuerza Popular Jorge Morante, quien plantea que el contralor sea elegido con los votos de 2/3 de sus colegas. Esto excluye al Ejecutivo.

La segunda es de autoría de Juan Burgos, de Avanza País, y propone que el presidente pueda ser investigado y acusado durante su mandato por organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros. Actualmente, la Constitución solo permite acusar al presidente por estos delitos: traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso y de los organismos electorales e intervenir los organismos electorales.

La tercera es una iniciativa de Edward Málaga, quien dispone que la segunda vuelta sea con los tres candidatos con mayor votación en la primera y que en esta etapa también sean los comicios congresales.

La cuarta es de Roberto Chiabra, quien propone que estén impedidos de postular las personas sentenciadas en primera instancia por delitos de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios. El proyecto señala además que los partidos políticos que cobijen al aspirante y no reporten estos antecedentes corren el riesgo de que su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) sea suspendida.

De estas cuatro normas propuestas, dos son reformas electorales, la de Málaga y de Chiabra. La primera solo necesita de una ley ordinaria y la segunda de una modificación a la Constitución.

Pero no solo son estas demandas las que están pendientes de deliberarse.

En el anterior semestre, los partidos de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Perú Libre habían impulsado el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. Esta no prosperó porque no alcanzó los 87 votos a favor. La entonces titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, para evitar que esta ley sea sometida a referéndum, interpuso un recurso de reconsideración para que se vuelva a votar el proyecto.

Hasta la fecha no se ha discutido esta solicitud.

La bicameralidad

La aprobación del retorno a la bicameralidad en el Congreso y de la reelección de sus integrantes cambiaría las reglas de juego. Un Congreso con dos cámaras implicará que cambie la composición de esta institución y que algunos parlamentarios evalúen postular a reelegirse.

Como se trata de una reforma constitucional, necesita de 87 votos a favor en dos sesiones del Pleno de distintas legislaturas. La actual vence el 31 de enero y la nueva posiblemente comience en febrero. Están contra el tiempo.

Pero no solo este pedido está en discusión.

Asamblea Constituyente

Desde que estallaron las protestas contra el gobierno de la vicepresidenta de Pedro Castillo Dina Boluarte, las bancadas de izquierda –Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático– plantearon una serie de iniciativas para convocar a un referéndum por una asamblea constituyente en paralelo a los comicios generales.

Ayer, la parlamentaria de Cambio Democrático Sigrid Bazán presentó una iniciativa de ley para convocar a una consulta popular en 60 día que permita a la ciudadanía decidir si desea o no una constituyente.

“Existe una mayoría política que no quiere cambios de fondo, que nos ha llevado de crisis tras crisis. Por ello he presentado el PL 3828 que plantea la convocatoria a un referéndum en el que la ciudadanía pueda decidir si abrimos el camino a un cambio real a través de una asamblea constituyente. ¡El debate no se agota, continúa!”, tuiteó temprano Sigrid Bazán.

Esta propuesta también necesita de 87 votos, mínimo, y por el momento la izquierda no los tiene.

Falta voluntad política

El debate ya comenzó y no hay excusas, como recalcó Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, para que el Congreso no apruebe y no aplique las reformas adecuadas –como las primarias y la eliminación del voto preferencial– porque un argumento de las bancadas para respaldar que se vayan todos en 2024 fue que ese tiempo les permitiría realizar ajustes a la legislatura y tener un mejor proceso electoral.

El presidente del Congreso, José Williams, ha opinado en ese sentido. “El tiempo que se va a conseguir para el Jurado Nacional de Elecciones, el Ejecutivo y el Legislativo puedan desarrollar el proyecto de las elecciones sí alcanza porque está dentro del periodo. Inclusive se pueden hacer las elecciones primarias y todo y los plazos se van a dar”, recalcó.

El ministro de Justicia, José Tello, también va en esa línea. Ayer se reunió con el politólogo Fernando Tuesta para ratificar el compromiso con las reformas. Tuesta, como se sabe, fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

La pelota está de nuevo en la cancha del Parlamento. De esta institución depende otra vez que los peruanos tengamos un proceso electoral de calidad. ❖

Reacciones

Sigrid Bazán, Cambio Democrático

“Existe una mayoría política que no quiere cambios de fondo, que nos ha llevado de crisis tras crisis. Por ello, he presentado el proyecto de ley 3828-2022/CR que plantea la convocatoria a un referéndum”.

José Williams, Avanza País

“El tiempo que se va a conseguir para que el Jurado Nacional de Elecciones, el Ejecutivo y el Legislativo puedan desarrollar el proyecto de las elecciones sí alcanza porque está dentro del periodo”.

La clave

Contra los organismos electorales. Renovación Popular plantea que se cambien a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ONPE y Reniec. Es la condición que ponen para respaldar un eventual adelanto de elecciones generales para abril del 2024.