Carlos Anderson y Carlos Cornejo protagonizan tensa entrevista: “No tienes por qué no permitirme hablar”

El congresista no agrupado Carlos Anderson y el periodista Carlos Cornejo protagonizaron una tensa entrevista en TV Perú cuando el parlamentario se incomodó al ser cuestionado por el hombre de prensa por los 25 fallecidos durante las protestas. “¿Tienen que disparar o no a la población? ¿Sí o no, Carlos?, para entenderte. No te enredes”, dijo Cornejo. A los que el legislador respondió: “No me enredo, no te permito que tú utilices generalidades para golpear”.

“Tú no tienes que permitirme nada, Carlos, estamos en una conversación abierta. Yo te permito a ti hablar y tú no tienes por qué permitirme no hablar. Por favor, guarda tu sitio, Carlos, porque aquí estamos en una conversación abierta. Yo te permito tu opinión, tú me permites la mía. Tú no tienes que permitirme nada”, le increpó Carlos Cornejo. Tras ello, Anderson intentó calmar la situación: “Bueno, no te permito nada, entonces”.