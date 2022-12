Congreso: ¿A qué hora inicia el Pleno en el que se votará el adelanto de elecciones?

“No me considero ninguna traidora”, respondió Dina Boluarte a simpatizantes de Pedro Castillo

Durante una entrevista en “Cuarto poder”, Dina Boluarte señaló, con respecto a las acusaciones de los seguidores de Pedro Castillo: “En el último tramo de agosto ya no salgo a la prensa porque no tenía nada que decir en defensa del expresidente Pedro Castillo. No me considero ninguna traidora porque, si estoy (aquí) sentada como presidenta, es en cumplimiento estricto de la Constitución”. En ese sentido, recalcó: “Yo puedo entender que es una venganza política machista y que miran a la mujer disminuida”.