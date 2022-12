Perú Libre cuestiona idoneidad del nuevo jefe de la DINI y anuncia que revisará sus antecedentes

El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, cuestionó la idoneidad del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo O’Connor, y anunció que su bancada investigará los antecedentes y la trayectoria del flamante hombre fuerte en temas de inteligencia del Gobierno de Dina Boluarte para adoptar una respuesta política frente a ello.

“No me parece un personaje idóneo. Voy a hacer hoy mismo con mi bancada una auscultación de sus antecedentes y su trayectoria para tener una respuesta más apropiada. Por lo pronto, no me parece”, declaró desde la sede del Parlamento.

El legislador de izquierda se mostró preocupado al señalar que el tema de inteligencia en un Gobierno que “utiliza la fuerza” para confrontar a manifestantes que piden una salida a la crisis política es un tema delicado: “Estamos en un Gobierno que está usando la fuerza para gobernar y esa percepción (contraria) es la que tenemos”.

Jefe de la DINI fue asesor de la comisión del Congreso presidida por José Cueto

El flamante nuevo jefe de la DINI tiene un pasado que lo acerca a las fuerzas de oposición presentes en el Congreso de la República. Hasta el último sábado 17, Juan Carlos Liendo O’Connor se desempeñaba como asesor de la Comisión de Inteligencia presidida por el congresista José Cueto, de Renovación Popular.

Al respecto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue consultada el último domingo 18 por la decisión de poner a Liendo O’Connor al frente de la DINI. Ella señaló que no lo conocía hasta poco antes de ser nombrado, pero decidió aceptar la recomendación que le hicieron para el puesto luego de revisar su perfil y entrevistarse con él.

“Yo lo he entrevistado al general Liendo, me parece una persona proba. No lo conocía antes, me lo han recomendado, lo entrevisté, ayer (sábado 17) hemos conversado, me parece una persona muy idónea, conoce mucho de inteligencia y, en este momento, necesitamos desde la DINI trabajar y verificar el tema de inteligencia a nivel nacional”, declaró a “Punto final”.