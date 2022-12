Adelanto de elecciones: los congresistas que se mantuvieron en contra antes de la votación

El último viernes, el Pleno del Congreso rechazó —con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones— el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución para un adelanto de elecciones a diciembre del 2023, así como el recorte congresal y presidencial de Dina Boluarte en abril del 2024 .

Algunos congresistas de las bancadas que votaron en contra para adelantar los comicios ya habían señalado que no respaldarían la iniciativa por la cual reclaman los manifestantes , quienes continúan protestando al interior del país.

Uno de los congresistas que votó en contra fue Alejandro Cavero, de Avanza País, quien ya había manifestado, en sus redes sociales, su postura en contra de los reclamos ciudadanos, quienes, aparte del adelanto de elecciones, exigen el cierre del Congreso.

“ El Perú no puede ceder ante una minoría de radicales violentistas y fuera de sí que tras fallar en un golpe de Estado quieren incendiar todo y jalar agua para su molino. La gran mayoría del país —no Twitter — quieren paz, tranquilidad y poder retomar la senda del crecimiento”, escribió.

Asimismo, luego de votar en contra del dictamen, en conjunto con su bancada Avanza País, Cavero señaló: “No podemos entregarle el país a quienes quieren una asamblea constituyente e instaurar el proyecto chavista. En Avanza País somos coherentes siempre. Si vamos a ir por el adelanto, este debe ser hecho en los plazos que nos permitan entregar algo mejor de lo que heredamos ”.

Alejandro Cavero cuestionó a manifestantes que piden adelanto de elecciones y cierre del Congreso. Foto: captura/Twitter Alejandro Cavero

Otro de los legisladores que se mostró en contra fue Jorge Montoya, de Renovación Popular, quien también no dio su voto al texto impulsado por la Comisión de Constitución .

En declaraciones para RPP, recalcó que “no habría urgencia para legislar” el proyecto de adelanto de elecciones, confirmando que no iba a dar su apoyo. “ Nunca puede uno tomar decisiones cuando una banda de delincuentes está presionando para hacer algo . Jamás se negocia con los delincuentes, y estos son delincuentes”, manifestó.

María del Carmen Alva: “A nosotros nadie nos pone la agenda”

En ese mismo sentido, María del Carmen Alva, de Acción Popular, se mostró en contra de votar por el adelanto de elecciones, acusando que existiría una presión de las bancadas de izquierda para implementar la consulta de una asamblea constituyente, así como la liberación del expresidente Pedro Castillo.

De igual manera, puntualizó que debería regresar la reelección de parlamentarios “para que haya experiencia”, así como el retorno de la bicameralidad.

“ A nosotros nadie nos tiene que poner la agenda porque hay gente que quiere que sea mañana el adelanto de elecciones (…) Desde el Congreso tenemos que ver, coordinar, y tener un diálogo con el Ejecutivo por las reformas políticas electorales. Eso es lo más importante ahora”, resaltó.

Tania Ramírez no votó pese a acuerdo de su bancada

Por otro lado, la legisladora Tania Ramírez, de Fuerza Popular, decidió no seguir la posición de su grupo parlamentario al no votar el proyecto de ley de adelanto de elecciones .

Horas antes de la votación, la bancada fujimorista emitió un comunicado en el que mostró su apoyo al recorte del mandatario y al adelanto de elecciones el 2023. No obstante, Tania Ramírez no votó, dejando a su partido con 22 de 24 votos posibles.

Cabe recordar que días antes del rechazo de adelanto de elecciones, Ramírez cuestionó a Susel Paredes por pedir a la mesa directiva que se agende esta reforma. “Susel Paredes, si te molesta el Congreso, vete tú, déjanos trabajar para no tener congresistas como tú . En 16 meses no has hecho otra cosa que defender a Pedro Castillo. Los peruanos de bien queremos trabajar para que gente como tú no vuelva más”, refirió en su Twitter.