Jorge Montoya sobre Dina Boluarte: “No es prudente pedir que renuncie”

La respalda. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, cuestionó a los que piden que la presidenta Dina Boluarte renuncie a su cargo debido a los muertos registrados en el interior del país, resultado del enfrentamiento con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Por medio de su cuenta de Twitter, Montoya señaló que, si bien es “un duro crítico” de Dina Boluarte, antes de que asuma Palacio de Gobierno tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, la mandataria no debería renunciar.

“He sido y soy un duro crítico de la señora Dina Boluarte, su caso de denuncia por la controlaría fue blindado y archivado en el Congreso a lo cual me opuse y critiqué. Lo que permitió que, según la sucesión constitucional, hoy sea presidenta. No, por ello, es prudente pedir que renuncie ”, escribió el legislador.

Seguidamente, señaló que lo que debe hacer Boluarte Zegarra “es ajustar su rumbo político y adecuarse a la democracia y Constitución, deslindando del comunismo”.

“ Los que piden su renuncia son los que quieren estar en el poder y coaccionan con sus discursos para presionar . Ninguno de ellos está a favor de la democracia”, expresó.

Jorge Montoya pidió a los demás actores político a no caer “en la necedad o peor aún en la violencia”. “Y sepamos quiénes son los que permanentemente desestabilizan al Estado cuando pierden poder o protagonismo”, añadió.

Jorge Montoya cuestiona a quienes piden que Dina Boluarte renuncie a la presidencia. Foto: captura/Twitter

Dina Boluarte exigió al Congreso definir adelanto de elecciones

Por su parte, Dina Boluarte exigió al Parlamento Nacional reconsiderar la votación del dictamen de adelanto de elecciones en diciembre del 2023 la cual no fue admitida con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones .

Asimismo, recalcó que el Ejecutivo ya cumplió con entregar un proyecto de ley al Congreso para adelantar los comicios y que ahora este poder del Estado debe “definir con su votación el adelanto de elecciones”.