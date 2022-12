María del Carmen Alva minimiza protestas: “A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas 22 personas”

La congresista de Acción Popular María del Carmen Alva aseguró que las protestas en regiones, incluidas las muertes reportadas, “no tienen nada que ver” con el adelanto de elecciones, proyecto que fue rechazado este viernes en el pleno del Congreso.

En entrevista con RPP, Alva Prieto intentó justificar su voto en contra del recorte de mandato presidencial y parlamentario.

“(Hay 22 fallecidos, ¿no hay sentido de urgencia?) Acá nadie ha actuado irresponsablemente, lamentamos mucho las muertes, evidentemente. Pero las muertes y lo que estamos sufriendo no tiene nada que ver con un adelanto de elecciones o con las reformas que tenemos que hacer. Tenemos que dejar las reformas para que esto cambie y las reformas mínimas. Tiene que haber un acuerdo para que no vuelva a pasar y tengamos un Congreso que pueda trabajar bien”, declaró.

La expresidenta del Congreso enumeró las modificaciones a la carta magna que buscarán ser aprobadas antes de que acabe la presente legislatura, que fue ampliada hasta el 31 de enero de 2023: “Bicameralidad, reelección, eliminación de voto de confianza con nuevo gabinete y que no hayan sentenciados que puedan postular, porque sino ya sabemos quién va a ingresar de presidente en las próximas elecciones”.

Desconociendo el derecho a la protesta, María del Carmen Alva alegó que es un tipo de “chantaje”.

“(Hay 22 peruanos fallecidos, ¿eso no importa?) Yo no sé que tiene que ver eso. Tú crees que este chantaje... (¿22 muertos es un chantaje?) Sí, tenemos que ser responsables porque a nosotros no nos va a poner la agenda un grupo. ¿No viste lo que pasó el domingo? No hay ninguna insensibilidad. El único responsable de los fallecidos es Pedro Castillo por todo lo que él ha hecho. Nosotros no somos responsables de las muertes. No tiene nada que ver las muertes con las reformas constitucionales”, añadió.