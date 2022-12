Karol Paredes pese a votar en contra del proyecto de adelanto de elecciones: “Yo sí me quiero ir”

La congresista de Acción Popular Karol Paredes se pronunció sobre el rechazo del Congreso al negar el dictamen que pretende una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a diciembre del 2023. En esa línea, la parlamentaria sostuvo que votó en contra del proyecto, a pesar de estar a favor del adelanto de los comicios, solo lo respaldará “con las reformas necesarias”.

Durante una entrevista para un medio local, Paredes fue consultada sobre el malestar de la población luego de que el Congreso votara en contra de adelanto de elecciones.

“Yo no puedo hablar por el resto, pero yo sí me quiero ir. Voté en contra (del proyecto de adelanto de elecciones), pero, si tengo que irme, me voy con la frente levantada y dignidad. No podemos ir al ´champazo’ trabajando bajo presión por un grupo de azuzadores”, argumentó Paredes en Exitosa.

Asimismo, la congresista explicó que votó en contra porque, si se van a adelantar los comicios, se debe hacer con reformas para “no volver a lo mismo”.

“Yo creo que nuestro país y nuestra gente necesita seguridad jurídica e institucional. Si no, va a ser más de lo mismo”, indicó.

Además, la legisladora criticó a los colegas suyos que votaron en contra y no han sido coherentes con sus votos. En ese sentido, también exhorto a los parlamentarios a dejar ideologías políticas.

“Hay que ser coherentes. Muchos dicen que vengan las elecciones, pero, cuando tú revisas su votación, se abstienen o están en calidad de ausentes”, cuestionó.