Susel Paredes tras rechazo de adelanto de elecciones para diciembre del 2023: “El pueblo juzgará a la izquierda”

La congresista de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, señaló que “el pueblo juzgará a la izquierda”, luego de que la representación nacional rechazara el proyecto de reformar para que el adelanto de elecciones generales se realice en diciembre del 2023.

“ El pueblo juzgará a la izquierda. Yo no voy a juzgar a la izquierda. Lo que yo digo es que nosotros somos proactivos. No andamos criticando al resto, sino proponiendo cosas. Yo propuse el adelanto de elecciones. Ahora hemos fracasado y el pueblo juzgará quién no ha querido irse y quiénes son los que se han abstenido. La gente sabrá por quién votar y por quién no”, dijo a los medios.

La parlamentaria señaló que ante la negativa para la iniciativa, el Legislativo “le ha dado la espalda al pueblo y que no tiene ni una generosidad” frente a la crisis política y social del país.

“Está claro de que lo que necesitamos es gobernabilidad y la gobernabilidad necesita acciones concretas hoy día o mañana ”, comentó.

En otro momento, Paredes Piqué se pronunció sobre la presidenta Dina Boluarte, a quien le pidió que renuncie frente al número de fallecidos que se han registrado durante las protestas a nivel nacional.

“El ejecutivo, en mi opinión, ya no tiene una legitimidad para presentar nada porque tiene muertos por los que responder. (...). Por la cantidad de fallecidos que hay, creo que la señora Boluarte debería renunciar. Tenía mucha esperanza en la primera mujer presidenta y no ha estado a la altura. Vamos a ver si renuncia, señaló

Pleno rechaza adelanto de elecciones para diciembre del 2023

Este viernes, el Pleno del Congreso no respaldó el dictamen que presentó el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra (Fuerza Popular), que proponía que el adelanto de elecciones sea para diciembre de 2023.

La iniciativa solo alcanzó 49 a favor, 33 en contra y 25 abstenciones que vinieron de las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático.

Vale precisar que el dictamen también implica el recorte presidencial de Dina Boluarte y del Legislativo en abril del 2024.