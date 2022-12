Congresista Pasión Dávila minimiza a periodista: Usted no está a mi altura

Luego de protagonizar un altercado en el pleno del Congreso por golpear a su colega Juan Burgos, el parlamentario Pasión Dávila brindó una conferencia de prensa para explicar su situación actual y una posible suspensión en el Parlamento.

Sin embargo, Dávila perdió los papeles al ser consultado por un periodista sobre su postura de cerrar el Congreso y las protestas que se vienen suscitando a nivel nacional.

“Le pregunto, cuando habla de pueblo usted, ¿es que vengan a incendiar la ciudad? Ahora ello es culpa del Congreso. Si no le gusta el Congreso, retírese, congresista, hágase respetar y vaya a las manifestaciones”, exhortó el hombre de prensa.

Pasión Dávila, en respuesta, recriminó la actitud del comunicador y le expresó que él no está a su “altura”, ya que nadie lo ha elegido, a diferencia de él, que sí fue designado “por el pueblo”.

“Usted está equivocado. A mí me ha elegido el pueblo; por eso estoy acá, no como a usted, que acaba de decir ‘no sé por qué estarás’. Usted, a mi altura, no es nada. A ti nunca te ha elegido nadie. Yo sí soy elegido por el pueblo. En esa consecuencia, yo estaré al lado de mi pueblo hasta el final. Jamás en la vida voy a retroceder. Yo me debo a ellos”, contestó.

Juan Burgos denunció a Pasión Dávila por agresión ante Comisión de Ética

El congresista Juan Burgos, de Avanza País, denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por Karol Paredes, a su colega Pasión Dávila, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, por haberlo agredido físicamente durante la sesión extraordinaria del Pleno de este domingo 11 de diciembre. Solicitó que se le suspenda por 120 días.

“En uso de mis atribuciones congresales, formulo denuncia por falta ética contra el congresista Pasión Dávila Atanacio con la finalidad de que se declare fundada y se imponga una sanción de suspensión de hasta 120 días de legislatura”, se lee en la misiva.