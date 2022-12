Congreso aprueba proyecto de ley para levantar prerrogativas de inmunidad contra Castillo

En horas de la madrugada, el Congreso de la República aprobó el levantamiento de las prerrogativas de inmunidad que regían para el exmandatario Pedro Castillo, por propuesta de la Mesa Directiva, tal como se había autorizado con anterioridad por parte del mismo Pleno.

La votación de los 112 congresistas que participaron fue 67 a favor, 45 en contra y ninguna abstención.

“Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución del Congreso que levanta la prerrogativa de antejuicio político al ciudadano Pedro Castillo por la comisión flagrante de delitos y declara haber lugar a la formación de causa penal”, informaron las redes sociales del Parlamento.

Durante el debate sobre la situación jurídica del expresidente Pedro Castillo, la polarización estuvo muy marcada por quienes pretenden acelerar los procesos judiciales contra el profesor cajamarquino y quienes consideran que debería ser investigado pero sin saltar etapas.

“No debemos admitir ese pedido. Estoy seguro que van a insistir y podrán tener los votos, pero jamás la razón”, dijo el legislador de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Edgard Reymundo, durante su participación en el hemiciclo.

Asimismo, el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, calificó de “atentado” que se busque acelerar las investigaciones contra Pedro Castillo desde el Congreso.

“Nos quieren decir que son demócratas y no respetan nada. ¿O no saben que el derecho fundamental que se tiene es el debido proceso? No se pueden escudar en vacíos inexistentes. Si la fiscal quiere acusar, que lo haga, pero aquí en el Congreso”, indicó Quito Sarmiento.

Cabe mencionar que, según versiones de distintos legisladores, desde el Ministerio Público, la fiscal de la Nación Patricia Benavides estaría preparando un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Castillo Terrones.

Por otro lado, hoy también sesionará el Pleno con la participación del primer ministro, Pedro Angulo, el ministro del Interior, César Cervantes, y el ministro de Defensa, Alberto Otárola, para conocer sus versiones sobre lo que viene acontecido en Andahuaylas durante las últimas horas.