Congresista Burgos sobre Boluarte: “Si se va a portar bien, el Congreso no la va a vacar por las puras”

Dina Boluarte es la nueva presidenta de la República por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo. El Congreso logró más de 100 votos a favor que fueron suficientes para acreditar la incapacidad moral del exmandatario la tarde del 7 de diciembre.

Muchos de los parlamentarios celebraron la destitución y la consideraron como un triunfo del Legislativo. Juan Burgos, congresista liberteño no agrupado, fue uno de los se adjudicó esta votación y refirió que se antepusieron los intereses de la nación.

“ Es una victoria del Legislativo porque el Perú está primero . Los problemas del expresidente, de corrupción, son los que lo han llevado a un barranco del cual no ha podido salir. Si el Congreso no llegaba (antes) a los 87 votos, era porque había gente manejada por Castillo. Él se ha vacado”, señaló a La República.

Boluarte

Sobre la primera presidenta del Perú, Burgos expresó estar de acuerdo con su mensaje conciliador y con la posibilidad de que culmine su gestión en el año 2026 . Sin embargo, la condición que deslizó fue que nombrara a un gabinete conformado por personas idóneas y no cuestionadas, como su antecesor.

Burgos es uno de los legisladores no agrupados. Foto: Congreso

“Queremos CV, no prontuarios. Si coloca personas ideales para desempeñarse, con experiencia, para que puedan manejar las carteras (...) y que no tengan ese ánimo de enriquecerse a través del Estado. El que no la debe, no la teme. Si se va a portar bien, el Congreso no la va a vacar por las puras, no la va a cuestionar ”, añadió.

Desaprobación

Sobre la desaprobación ciudadana respecto a la labor del Parlamento, la cual se refleja en las encuestas, Burgos afirmó ser respetuoso de estas, pero no las comparte. “Hay un grupo de personas que está en desacuerdo. Hay que pensar que los congresos en el mundo no son populares”, expuso.