Enrique Wong: Si no se logra la vacancia, buscamos diálogo como pide la OEA

El último jueves 1 de diciembre, se debatió la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Así, el próximo miércoles 7, el Pleno la debatirá y votará para lograr o no la destitución del mandatario. En ese sentido, el legislador Enrique Wong consideró que esta sería la última oportunidad para que Castillo Terrones salga de Palacio de Gobierno.

El parlamentario de Podemos Perú confirmó que votó a favor de la admisión de la moción y que votará a favor de la vacancia del jefe de Estado; sin embargo, señaló que es complicado conseguir los 87 votos necesarios. Por ello, propuso que, si no prospera la iniciativa de Edward Málaga, el Congreso tendría que buscar un espacio de diálogo y tregua, tal como recomendó el Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar sobre la visita que realizó en nuestro país a finales de noviembre.

“En esta oportunidad, es difícil que lleguemos a los 87 votos, pero ojalá. Si en esta oportunidad no se logra, nos olvidamos de las mociones de vacancia, nos olvidamos de las cuestiones de confianza y vamos a lo que está pidiendo la OEA: buscar un espacio de diálogo, concertar. Hasta en una guerra hay treguas para evitar mayores complicaciones, mayor mortalidad”, dijo a RPP.

Wong señaló que se debieron esperar algunos días más para programar la sesión de debate, ya que se pudieron reunir mayores pruebas debido a la entrega de Hugo Chávez, expresidente de Petroperú.

“Yo pensé que íbamos a esperar unos días más porque todo depende ahora del voto de Perú Libre. Habíamos conversado con Perú Libre y ellos manifestaron estar en contra de la gestión del presidente (...). El próximo miércoles, esperamos tener el apoyo de cierto sector de Perú Libre”, indicó.

Adelanto de elecciones generales

El último jueves, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de adelanto de elecciones generales, propuesto por la parlamentaria Digna Calle. Frente a ello, Enrique Wong sostuvo que no está de acuerdo con la iniciativa en mención, a pesar de que fue impulsada por una miembro de su bancada.