Edward Málaga: “Si pierde la vacancia, pierde el país”

El congresista no agrupado Edward Málaga, quien impulsó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, aseguró que el Parlamento no sería el gran perdedor si su iniciativa no tiene gran acogida en el pleno, sino que sería la población la que se vería perjudicada al mantener en su puesto al mandatario.

De acuerdo con el parlamentario, el objetivo de su proyecto es poner fin a la crisis política que viene afectando el país desde el año pasado.

“Muchas veces no vemos el bosque por ver los árboles y lo que está viendo mucha gente acá es solamente el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, cuando lo que aquí está en juego es realmente el futuro del Perú, no solamente quien gana. Si pierde la vacancia, no pierde el Congreso, pierde el país, porque estamos logrando salir de este marasmo, inestabilidad y parálisis con ministerios que están desactivados ”, dijo a Exitosa.

En ese sentido, Málaga Trillo lamentó que diversas problemáticas, como el avance de la gripe aviar o el paro de transportistas, no logren solucionarse debido a la falta de funcionarios capacitados.

“Esos problemas no se están solucionando justamente porque la gestión de Castillo ha optado por introducir funcionarios que promueven la corrupción”, agregó.

Polarización

El oficialismo y la oposición han dividido el Congreso; sin embargo, el legislador sostiene que se debería llegar a consensos en beneficio del país. “No es que tienes que apoyar al Congreso o al Ejecutivo, tienes que darte cuenta de que tenemos que salir de esta crisis y para ello tienes que tomar ciertos pasos”, añadió.

En ese sentido, hizo un llamado a sus colegas para que apoyen su iniciativa y manifestó que esta moción de vacancia está mejor sustentada que las anteriormente presentadas.