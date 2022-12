Diego Bazán: “Si no se concreta la vacancia de Pedro Castillo este miércoles, vamos por la suspensión”

El congresista de Avanza País Diego Bazán adelantó que en caso no se alcancen los 87 votos para aprobar la tercera moción de vacancia al presidente Pedro Castillo, procederá a impulsar una moción de suspensión contra el jefe de Estado.

En entrevista con Canal N, Bazán reveló que “hay algunos oficialistas que se han comprometido en votar por esta vacancia”.

“Yo creo que está encaminado este tema de vacancia. Creo que va a proceder, tengo la confianza que así va a suceder. Pero, de lo contrario, hay que ser bastante claros, también tengo en mis manos la moción de suspensión. Y me toca decirle al país que una de las dos cosas va a tener que suceder. Si no se llega, por ‘a’ o ‘b’ motivos, a concretar el tema de la vacancia el día miércoles, vamos por la suspensión desde el Congreso de la República. De eso no me cabe duda”, dijo.

En ese sentido, el legislador de Avanza País aseguró que podrían presentar la referida moción para apartar del cargo temporalmente al jefe de Estado, pero “no queremos restar prestancia a lo encaminado que está la vacancia”.

“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que la vacancia pueda salir. Sin embargo, hay que decirle a la población, al oficialismo y al presidente que la moción de suspensión está lista, con más de 40 firmas, y que puede ser presentada en cualquier momento”, apuntó.

Vacancia se debatirá el miércoles 7 de diciembre

El miércoles 7 de diciembre se desarrollará la sesión plenaria en la que se debatirá y votará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

Según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, el mandatario podrá hacer uso de su derecho a la defensa, por sí mismo o a través de un abogado, hasta por 60 minutos.