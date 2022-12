Congresistas cusqueños toman posición frente a petición de vacancia presidencial

En Cusco, los legisladores Luis Ángel Aragón Carreño, Ruth Luque Ibarra, Guido Bellido Ugarte, Katy Ugarte Mamani y Alejandro Soyo Reyes, quienes están en la región por su semana de representación, deberán votar en favor o en contra de la vacancia presidencial este 7 de diciembre.

La congresista Katy Ugarte Mamani señaló en rueda de prensa que no está de acuerdo con el debate para la vacancia presidencial y adelantó que votará en contra, puesto que considera que estas mociones solo confrontan al Legislativo con el Ejecutivo.

Asimismo, Ugarte calificó de perjudicial estas iniciativas que hasta hoy no alcanzaron los votos suficientes y que son producto de los caprichos de un grupo de parlamentarios que insisten pese a la ausencia de pruebas.

La legisladora sustenta que el Ministerio Público es quien hace la investigación y aseguró que no avalará al jefe de Estado si es que resulta culpable.

Además, reclamó que, en la noche de la aprobación para el debate, los micrófonos para quienes ingresaron virtualmente fueron apagados en más de una oportunidad. Pese a ello, está segura de que no se lograrán los votos suficientes para la vacancia.

“No van a conseguir los 85 votos, es imposible, esta tercera moción caerá también este 7 de diciembre”, manifestó.

En cuanto al Consejo de Ministros, la congresista cusqueña mencionó haberle pedido al presidente que reestructure al Ejecutivo, sobre todo observando la designación de Betssy Chávez como primera ministra, a quien tildó de confrontacional.

Por su parte, el parlamentario Luis Ángel Aragón, de Acción Popular, en declaraciones para La República, dijo que su voto se deberá a la determinación que se tome como bancada, pero aclaró que, si se le permite tomar la decisión a libertad de conciencia, lo hará a favor.

A diferencia de Ugarte, para el congresista Aragón, esta vez la vacancia sí tiene fundamento político, por lo que no debe esperar a la investigación judicial y manifestó que varios de los parlamentarios no quieren o no pueden entender que esta no necesita de pruebas judiciales porque es un proceso político.

Para el legislador, esta vacancia la inició el Poder Ejecutivo cuando interpretó la respuesta del Congreso como una negación a la cuestión de confianza solicitada por el extitular de la PCM Aníbal Torres.

Aragón asegura que esta acción es una amenaza que llevó a varias bancadas que estaban en contra da la vacancia a pasar a favor.

Finalmente, expresó que esta interpretación que le dio el Ejecutivo a la respuesta del Congreso podría traerle consecuencias a los funcionarios que firmaron el acta, inhabilitándolos de la función pública por 10 años.

Asimismo, indicó que es el Tribunal Constitucional quien debe interpretar si el Parlamento negó o no la cuestión de confianza, por lo que instó al Ejecutivo a actuar correctamente.

“Puedes presentar la cuestión de confianza, mas no sobre competencias exclusivamente del Congreso y la aprobación de una ley como la 31355 y 31399″, puntualizó Aragón.