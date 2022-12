Esdras Medina: Estamos viendo cómo avanza la moción de vacancia para presentar la moción de suspensión

El congresista de la bancada de Somos Perú Esdras Medina sostuvo que la moción de suspensión contra el presidente de la República, Pedro Castillo, será presentada en función del desarrollo de la moción de vacancia que promueve el congresista Edward Málga contra el jefe de Estado.

En ese sentido, el parlamentario de Somos Perú informó que dicha iniciativa ya cuenta con 37 firmas de los congresistas.

“Quien le habla, junto con diferentes congresistas de las bancadas de Somos Perú y Avanza País, hemos juntado una moción de suspensión. La hemos trabajado y hemos recolectado las firmas. Ya vamos 37. Con esas firmas son suficientes para haberlo presentado, pero estamos viendo cómo avanza esta moción de vacancia y nosotros, en su debido momento, con una, dos o tres firmas más, vamos a presentar la moción de suspensión”, dijo en diálogo para Canal N.

Como se informó, la moción de suspensión contra Castillo Terrones plantea suspender al jefe de Estado temporalmente por 12 meses, con base en el artículo 114 de la Constitución.

PUEDES VER: Betssy Chávez dará conferencia de prensa tras Consejo de Ministros este 1 de diciembre

Moción de vacancia

El congresista Esdras Medina afirmó que votará a favor de que la moción de vacancia contra el mandatario sea admitida este jueves.

“Sí, ya está claro. Yo también he firmado la vacancia, por lo tanto, debo ser congruente con lo que ya me he comprometido; y también por el bienestar y por lograr llegar a destrabar este entrampamiento político es que es necesario que se continúe con la sucesión constitucional. En este caso, al otorgarse la vacancia, le corresponde en este caso a la vicepresidenta asumir la responsabilidad”, comentó.

Este jueves 1 de diciembre, el Pleno del Congreso debatirá la admisión de la tercera moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La sesión plenaria iniciará a las 6.00 p. m. y tendrá como único punto de agenda el pedido para destituir al jefe de Estado por presunta “incapacidad moral permanente”.