Álex Paredes critica a Edward Málaga por presentar su moción de vacancia: “Me da vergüenza ajena”

El congresista Álex Paredes, del Bloque Magisterial, lanzó una dura crítica a su colega parlamentario Edward Málaga Trillo por presentar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo y lo calificó como un “innombrable”. Asimismo, cuestionó que su iniciativa se haya presentado en medio del debate que se realiza en el Pleno por el presupuesto público para el 2023.

“Me da vergüenza ajena por alguien que no ha venido a trabajar. Lo mejor que puede hacer es irse a su casa si no quiere trabajar. Acá estamos en el momento más trascendental del país, es la discusión y aprobación hoy día —como plazo último— de lo que significa la ley de presupuesto general de la República (...). Este señor está preocupado en la vacancia, yo no sé quién lo habrá elegido, pero deben de sentir vergüenza de haberse equivocado en su elección. Al que ha presentado el tema de la vacancia, para mí es un innombrable”, señaló el legislador a la prensa.