IEP: 56% de ciudadanos en contra de que Congreso no deje salir del país a Pedro Castillo

En desacuerdo. La mayoría de peruanos rechaza que el Congreso no deje salir a Pedro Castillo del país , de acuerdo a la última encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada este domingo 27 de noviembre en La República.

Según la investigación, el 56% de la ciudadanía se mostró en desacuerdo con las últimas decisiones del Pleno del Congreso de no permitir que Castillo Terrones salga del territorio nacional a realizar sus actividades programadas. Por el contrario, un 42% si se mostró conforme con eso. En tanto, un 2% no quiso opinar.

Esta percepción de la opinión pública tomó relevancia luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidiera suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico por la inasistencia de Castillo Terrones al evento después de que el Parlamento peruano le negara la autorización de viajar los días 24, 25 y 26 de noviembre.

PUEDES VER: Designan a Aníbal Torres como asesor del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros

Cumbre Alianza del Pacífico se haría en el Perú

Por su parte, Pedro Castillo aceptó la propuesta de AMLO de realizar la cumbre de la Alianza del Pacífico en el Perú. Esto, luego de que se confirmara la suspensión de dicho evento.

“Desde acá, saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no tengo nada oficial, son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad de Alianza del Pacífico. ¿A quién tenían que entregarle la responsabilidad? No se la pueden entregar a una persona que no tendría que asumir”, declaró en TV Perú el último martes.

Además, añadió: “Hoy voy a tener algún dato oficial, pero desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presente AMLO, estén acá. No habría ningún problema (en hacer la Alianza del Pacífico aquí). Bienvenidos a todos, todos somos hermanos”.

Anteriormente, Castillo había solicitado al Congreso viajar a Tailandia, entre el 14 y 21 de noviembre, para participar en la 29° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sin embargo, canceló su pedido al ver la negativa de los legisladores de programar y votar la autorización.

Pleno negó viaje de Pedro Castillo a Colombia y Europa

El Congreso ya había negado en dos oportunidades la autorización a Pedro Castillo para salir del país en agosto y octubre de este año. Con 67 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones, los parlamentarios rechazaron el pedido de Pedro Castillo para viajar a la toma de mando de Gustavo Petro en Bogotá, Colombia.