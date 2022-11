Pedro Castillo: este lunes se presentará moción que propone suspender 12 meses al presidente

El congresista de Somos Perú Esdras Medina anunció que el lunes 28 de noviembre se presentará la moción de orden del día para que el Congreso declare la “incapacidad temporal” del presidente Pedro Castillo y, en consecuencia, suspenderlo del cargo por 12 meses.

En entrevista con Canal N, Medina aseguró que pretenden suspender al mandatario para que se centre en su defensa legal ante las denuncias en su contra.

“El presidente no puede gobernar, es una incapacidad temporal que tiene porque más está pensando en sus procesos y en lo que le va a suceder. (¿Por qué 12 meses?, ¿dónde está establecido?) No está establecido, es una consideración porque los procesos judiciales no duran un mes o dos meses, tienen sus términos. (¿Mañana se presenta esta moción?) Sí, indefectiblemente”, dijo.

“Es un punto de equilibrio donde le vamos a dar la oportunidad al presidente Pedro Castillo para que pueda dejar la presidencia por 12 meses, en el que va a tener toda la capacidad para poner realizar su defensa y va a poder ponerse a derecho con todas estas denuncias que tiene”, agregó.

Suspensión del presidente no está regulada

Un problema para concretar una suspensión presidencial es la falta de regulación. A comparación de la vacancia, el Reglamento del Congreso no contempla un proceso para apartar temporalmente al jefe de Estado.

Incluso, esta semana, la Comisión de Constitución presentó el pre dictamen que incorpora al reglamento del Legislativo los mecanismos para suspender del cargo al mandatario en funciones.