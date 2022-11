Alejandro Muñante recibe llamada de extorsionadores en vivo

El parlamentario Alejandro Muñante recibió una llamada, mientras se encontraba en vivo frente a diversos medios de comunicación. Una persona con acento extranjero lo amenazó al decir: “Somos una mafia organizada, aliados con el Gobierno”. El tercer vicepresidente del Congreso manifestó que es la primera llamada de este tipo que recibe. “Supuestamente, hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza y ellos, supuestamente, me ofrecen una especie de tregua donde dicen que me van a proteger, pero quieren, seguramente, que les pague para que me cuiden”, dijo.

El legislador concluyó que la comunicación recibida podría estar relacionada con los constantes roces entre el Ejecutivo y el Congreso, sobre todo por la búsqueda de la suspensión presidencial que actualmente se debate en el Parlamento. “Seguramente, obedece a que en estos momentos estamos discutiendo una ley de suspensión presidencial. Me han visto muy firme en mi posición con el Gobierno de turno (...). Invoco a las autoridades a que puedan plantear una buena seguridad a mí y mi familia”, exhortó.