Gladys Echaíz sobre reunión en casa de Amuruz: “No estamos impedidos de reunirnos”

La congresista Gladys Echaíz se pronunció sobre la reunión que sostuvo un grupo de parlamentarios en la casa de Roselli Amuruz. De acuerdo con la legisladora de Renovación Popular, no existe ninguna prohibición de realizar encuentros fuera del Parlamento mientras no sea para concertar actos cuestionables.

“Yo no sé si genera suspicacia, porque la vivienda es de una congresista. Los congresistas no estamos impedidos de reunirnos en la casa de cualquiera de nosotros. Nuestra libertad no puede ser coactada al extremo porque, por el hecho de ser congresista, no podamos juntarnos en la casa de alguien”, dijo ante la prensa.

Asimismo, recalcó que sería condenable si como parlamentarios planificaran reuniones fuera del Palacio Legislativo con la finalidad de “concertar la comisión de ilícitos”, lo cual no sería el caso del encuentro en la vivienda de Amuruz, donde también participó el titular de la mesa directiva, José Williams.

“Puede ser aquí, coincidir en la casa de alguien, podemos encontrarnos en la reunión de un tercero y conversar sobre un tema. Lo que no es bueno es reunirse para concertar la comisión de ilícitos penales, eso es lo condenable” , aseveró.

Por otro lado, defendió el evento al señalar que es un acto normal, ya que se debaten las diferentes posturas para tomar una decisión.

“Son temas naturales cuando uno trabaja y tiene que discutir, debatir o adoptar una decisión (...) todos nos reunimos para escuchar el punto de vista de los demás y tomar una decisión. Yo lo veo así, porque no me imagino una reunión para otros fines. Además, según lo que ustedes me dicen, no le veo una connotación de otra naturaleza”, añadió.

José Williams tuvo reuniones con otros parlamentarios fuera del Congreso

El presidente del Congreso, José Williams, reconoció que se reunió con algunos parlamentarios en la casa de su correligionaria Roselli Amuruz, luego de que el programa “Beto a saber” difundiera un reportaje sobre una reunión que habrían tenido el último 23 de noviembre.

Según el medio, fueron seis los legisladores que acudieron a la residencia de Amuruz: Jorge Montoya, Alejandro Soto, Hernando Guerra, Lady Camones, Adriana Tudela y Patricia Juárez.