Jorge Montoya a la OEA: No tenemos que mendigar una audiencia, estamos en nuestra casa

El congresista Jorge Montoya rechazó que el Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propusiera sostener una reunión con su bancada parlamentaria en un hotel ubicado en San Isidro y no en las instalaciones del Congreso.

En ese sentido, precisó que la representación nacional está dispuesta a brindar información importante sobre la situación política del Perú; sin embargo, consideró que el grupo especial debería ser quien acuda a su centro de labores en el Palacio Legislativo.

“Los visitantes son ellos, no nosotros. Nosotros estamos en nuestra casa (Congreso) y no tenemos que ir a ningún sitio a mendigar una audiencia. Si ellos han venido a tomar conocimiento de la situación del país, bueno, acá estamos nosotros para decirles qué pensamos, pero no podemos salir de nuestra casa”, dijo ante los medios de prensa.

De acuerdo con el parlamentario de Renovación Popular, el presidente del Congreso, José Williams, envió dos cartas a la OEA para solicitar encuentros con la Mesa Directiva y diversas bancadas parlamentarias durante su visita. No obstante, la única sesión confirmada fue con la Mesa Directiva.

Por ello, Montoya aseguró que, de no concretarse la sesión, su grupo parlamentario enviará una carta en la que informarán su posición respecto a la situación del país.

“Esperamos que se lleven a cabo las reuniones programadas. Aún no está confirmado si van a recibir a las bancadas al Congreso. Si no es así, remitiremos un documento informándoles nuestra posición y ahí quedará todo” , agregó.

OEA llega al Perú para analizar crisis política

La misión especial de la OEA llegó al Perú el último domingo 20 con la finalidad de analizar la situación del país. El grupo manifestó que actuará de manera imparcial.