Héctor Ventura: desde Ética esperan ver denuncia por presunta agresión a efectivo PNP

En espera. Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, fue denunciado por el suboficial PNP Santos Michel Ramírez Cabanillas de haber cometido una agresión en su contra, debido a que le dio una patada en el momento que se encontraba en sus labores de seguridad en la sede del Palacio Legislativo.

Esta denuncia, a la que tuvo acceso La República, recogió el testimonio del efectivo de la Policía, quien contó que Ventura le propició una patada en el pie derecho el último jueves 17 de noviembre, alrededor de la 1.40 p. m., gritando que “estamos en guerra” y exigiendo que se le abra la puerta para abandonar la institución.

Al respecto, legisladores integrantes de la Comisión de Ética del Congreso comentaron sobre el caso. Por ejemplo, el congresista Luis Aragón, de Acción Popular, aseguró que la titular del grupo de trabajo, Karol Paredes, aún no ha iniciado ningún trámite para ver la denuncia hecha contra Ventura.

En conversación con este diario, Aragón consideró que Karol Paredes “debe iniciar una indagación de oficio como se ha estado viendo en otros casos anteriores” y ver la denuncia en la próxima sesión.

“Sería importante que la Comisión de Ética realice la denuncia de oficio, de voto propio . Eso lo puede hacer. Después se sigue con la etapa de la indagación. Siempre sesionamos los lunes, pero para este lunes aún no miran la citación. De repente no hay sesión ”, manifestó.

Flavio Cruz, de Perú Libre, no quiso adelantar una opinión. Sin embargo, puntualizó que “ los temas de violencia se deben condenar venga de donde venga ”.

“En Perú Libre, lo hemos comentado en la reunión que tuvimos el viernes , pero a nivel de Comisión de Ética ya debe verlo la Mesa Directiva de esa comisión. En Perú Libre, solo hablamos de los hechos”, concluyó.

En Ética esperan descargos de Héctor Ventura tras denuncia

Héctor Ventura, legislador de Fuerza Popular, fue denunciado por agredir a un policía. Foto: composición/La República

Hasta la fecha, Héctor Ventura negó los cargos en su contra, pero sí reconoció que hubo un incidente con un policía al momento de su retiro del Congreso. Posteriormente, Jenny Apaza, abogada del suboficial agredido, afirmó tener “pruebas fehacientes” de la agresión física contra su patrocinado, quien denunció el hecho en la comisaría de San Andrés.

“ Seguramente lo van a ver en Ética. Se tiene que investigar, todo exceso no se tiene que permitir . Las autoridades, no solamente los congresistas, tenemos que respetar las normas y tener un comportamiento respetando a todos, incluyendo a nuestra Policía”, dijo Óscar Zea, de Podemos Perú, quien será reemplazado por Heidy Juárez.

Cabe recordar que la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Lima asumió la denuncia de Santos Michel Ramírez contra Ventura Angel, quien deberá responder a una eventual citación. “Si se comprueba de que Héctor Ventura ha cometido excesos, seguramente va a recibir las sanciones que le corresponden ”, agregó Zea.

“ Lo que se trata es de aclarar las cosas, y no se está ofendiendo a nadie . El congresista debe aclarar esta versión dada por el policía y su abogada. Considero que sí deberíamos citarlos en una indagación preliminar”, acotó Aragón.