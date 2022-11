Bermejo sobre cuestión de confianza: Congreso mutiló el derecho a referéndum de la población

El congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, saludó la iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de plantear una cuestión de confianza con la finalidad de solicitar que se derogue la ley que limita el referéndum, al considerar que el Parlamento mutiló el derecho de la población a convocar a una consulta ciudadana.

“Estas horas deben servirle a la mayoría del Congreso de la República para que entienda que cosas como esas son un atropello a los derechos de los peruanos y no puede suceder. (…) Cuando nosotros recolectábamos las firmas para la asamblea constituyente, nos decían que no era cierto (que no era constitucional), pero al final tuvieron que aceptar que es verdad, que se puede recolectar las firmas e ir a un referéndum directo y tuvieron que meterse a la Comisión de Constitución a reformarlo todo para mutilar el derecho a referéndum de la población”, declaró a Canal N.

En esta línea, Bermejo señaló que algunos integrantes de la Comisión de Constitución apoyaron la iniciativa que limita el derecho a referéndum por desconocimiento: “Parece que muchos que han votado, (en dicho grupo de trabajo) no saben qué han votado porque se han ido a estudiar lo que ha dicho el premier y creo que es una afectación directa no al Gobierno de Pedro Castillo, sino al pueblo peruano”.

Aníbal Torres presenta cuestión de confianza

El primer ministro, para solicitar la cuestión de confianza, presentó un proyecto del Poder Ejecutivo que busca eliminar la Ley 31399, que regula los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, que promueve la participación ciudadana.

“Deróguese la Ley n.° 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, ley de los derechos de participación y control ciudadanos”, dice el proyecto de Aníbal Torres.

Durante su intervención, Torres Vásquez aclaró que el Ejecutivo no busca cerrar el Poder Legislativo al presentar la primera cuestión de confianza de la era Castillo: “Si el Gobierno hubiera querido cerrar el Congreso, hubiéramos planteado confianzas sobre otros proyectos, pues nada impide presentarlos de manera sucesiva (...) El objetivo de esto no es iniciar el camino para cerrar el Congreso”.