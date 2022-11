Fujimorista Héctor Ventura es acusado de agredir con una patada a policía en sede del Congreso

El suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú Santos Michel Ramírez Cabanillas denunció este jueves 17 que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo agredió con una patada cuando realizaba labores de seguridad en la sede del Congreso de la República.

Según recoge la denuncia policial a la que accedió La República, el hecho ocurrió en el cruce del jirón Junín con la avenida Abancay. Ramírez Cabanillas estaba a cargo del control de la reja para el ingreso y salida de vehículos en la referida intersección.

Aproximadamente a las 1.40 p. m., se aproximó al lugar el auto del presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, quien gritaba: “Estamos en guerra”, y solicitaba que se abran las rejas para abandonar la sede parlamentaria.

“Siendo el caso que al ser responsable del puesto y teniendo la luz roja del semáforo de la intersección, no abrí la reja de forma inmediata, por lo que el congresista descendió del vehículo y sin decirme palabra alguna me dio una patada en mi pie, lado derecho, causándome una lesión”, se lee en la denuncia que interpuso el efectivo en la Comisaría de San Andrés.

Ramírez Cabanillas ofreció como testigo de la agresión de la que habría sido víctima a una cambista de dólares.

Denuncia del policía Santos Ramírez contra el fujimorista Héctor Ventura.

Héctor Ventura niega agresión a policía

En diálogo con La República, el congresista Héctor Ventura negó “rotundamente” haber agredido a Santos Michel Ramírez Cabanillas y aseguró ser “respetuoso de nuestra Policía Nacional” y que “no podría actuar de esa manera”.

“Llama la atención que hoy por la mañana hemos solicitado a Migraciones y al ministro del Interior que se capture lo más prontamente a Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea. Es decir, yo vengo cuestionando la forma cómo está laborando el hoy ministro del Interior, Huertas. Qué curioso que hoy se da efectivamente un incidente que ha sido un tema doméstico: Yo increpo al policía de que me abra la puerta para salir y él simplemente hizo caso omiso a mi requerimiento. No pasó más que un altercado de obligar a que nos abra. Al final no se pudo abrir la puerta y ahí quedo todo. Lo cierto sí es que el policía me lanzó adjetivos e improperios (sic)”, declaró.

Ventura Ángel calificó de “maliciosa y temeraria” la denuncia y señaló “estar presto a que me llamen las veces que sean necesarias porque eso es totalmente falso”.

“Ahí están las cámaras de seguridad. El Congreso tiene un montón de cámaras. Que salgan todos los videos donde yo supuestamente estaría agrediendo o golpeando al policía porque en ningún momento se ha dado ello”, reiteró.

Parte médico confirma agresión

La evaluación médica a la que se sometió el efectivo Santos Michel Ramírez Cabanillas en el Instituto de Medicina Legal confirma que fue víctima de una agresión. Específicamente se le detectó una excoriación triangular de 0,5 cm por 0,6 cm con tumefacción circundante en cara anteromedial de tobillo derecho, ocasionado por agente contundente duro.

Se le dio siete días de descanso médico al policía Ramírez Cabanillas y se le notificó a la Fiscalía Penal de turno la denuncia para que actúe según sus facultades.