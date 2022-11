Bellido sobre cuestión de confianza de Torres: Si no se admite, el Ejecutivo lo tomará como un rechazo

El congresista Guido Bellido se pronunció sobre la cuestión de confianza que presentó este jueves 17 el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el Pleno del Congreso para eliminar la Ley 31399, la cual limita el derecho a referéndum de la ciudadanía. Al respecto, el experulibrista declaró que si esta no es admitida, el Ejecutivo asumirá que fue rechazada por la representación nacional.

“Lo que se está viendo desde la presidencia es no admitir y con ello decir que no se ha puesto en votación. Sin embargo, el momento se pone bastante tenso porque, por cualquier mecanismo, el Ejecutivo lo va a tomar como un rechazo. No importa cuál sería la forma porque una cuestión de confianza que está presentando el Ejecutivo estaría siendo rechazada y probablemente va a seguir con otra cuestión de confianza una vez que se declare en crisis el gabinete Torres”, dijo a los medios desde las instalaciones del Legislativo.

En ese sentido, Bellido Ugarte sostuvo que la intención del jefe de gabinete no es cerrar el Congreso tras haber planteado la cuestión de confianza, sino que se elimine la Ley 31399 para “habilitar el derecho de las personas a ser consultadas vía referéndum de las diferentes iniciativas que se pueden presentar”.

En otro momento, el parlamentario comentó que van a esperar a las 3.00 p. m. para conocer el “espíritu” de sus correligionarios a fin de saber si se admite o no la cuestión de confianza que presentó Aníbal Torres.