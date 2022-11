Aníbal Torres EN VIVO: Pleno del Congreso debatirá cuestión de confianza a las 3.00 p. m.

Guillermo Bermejo: Congreso mutiló el derecho a referéndum de la población

El congresista Guillermo Bermejo saludó la iniciativa de Aníbal Torres de plantear una cuestión de confianza para solicitar que se derogue la ley 31399, que limita el referéndum.

“Estas horas deben servirle a la mayoría del Congreso de la República para que entienda que cosas como esas son un atropello a los derechos de los peruanos y no puede suceder. (…) Cuando nosotros recolectábamos las firmas para la asamblea constituyente, nos decían que no era cierto (que no era constitucional), pero al final tuvieron que aceptar que es verdad, que se puede recolectar las firmas e ir a un referéndum directo y tuvieron que meterse a la Comisión de Constitución a reformarlo todo para mutilar el derecho a referéndum de la población”, declaró a Canal N.