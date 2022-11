Vocero de APP sobre abogado del Congreso que sustentó ante el TC: “Lo consideramos un topo”

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, calificó de “lamentable” la intervención del procurador adjunto del Congreso, Yuri García Cano, para defender el proceso de la denuncia constitucional por traición a la patria ante el habeas corpus que presentó el presidente Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, el congresista apepista señaló que García Cano era un “topo del Congreso”, debido a que el procurador es designado por el jefe de Estado.

“Lamentable el accionar del procurador del Congreso de la República. Eso queda claro y evidente. No obstante, tenemos que señalar que el procedimiento para elegir al procurador es de la siguiente manera: el Ejecutivo, es decir, Castillo, designa al procurador general de la República y este a su vez designa a los procuradores de los poderes del Estado. Entonces, él ha nombrado a nuestro procurador. Creo que eso debería cambiarse porque nosotros lo consideramos un topo dentro del Congreso”, dijo este miércoles en una entrevista para “RPP noticias”.

En otro momento, el parlamentario Alejandro Soto afirmó que sí “existen elementos” para defender el informe sobre traición a la patria que recomienda la inhabilitación de Pedro Castillo por cinco años. Sin embargo, evitó comentar mayores detalles debido a que es integrante de la Comisión Permanente.

“Es bueno escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, el doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Él señala textualmente lo siguiente: ‘Los congresistas no somos jueces ni fiscales’, de tal suerte que nosotros no calificamos si hay delito de traición a la patria. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que los congresistas hacemos es determinar si existe o no infracción a la Constitución”, manifestó.

Procurador Yuri García fue removido

Este miércoles se conoció a que la Mesa Directiva del Congreso decidió remover al procurador del Parlamento, Yuri García Cano, tras haber sustentado el informe de traición a la patria frente al habeas corpus que interpuso el presidente durante la sesión del último martes ante el TC.