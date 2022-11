Informe final de la SAC por traición a la patria no debería pasar al Pleno, coinciden expertos

El informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo, será debatida y votada por la Comisión Permanente este viernes 18 de noviembre. Este grupo parlamentario contaría con los votos para su aprobación y su envío al Pleno, en el que se podría aprobar la inhabilitación del jefe de Estado por cinco años para el ejercicio de la función pública como vía alterna a la vacancia presidencial.

Dicha comisión está conformada por 33 miembros, con una presencia mayoritaria de parlamentarios de oposición. Los que votarían a favor del informe final de la SAC serían los siete de Fuerza Popular, tres de Acción Popular, tres de Renovación Popular, dos de APP, dos de Avanza País y uno de Somos Perú. La posición que adopte Podemos Perú podría ayudar a que se defina la votación, pero dado que se decide por mayoría simple se contaría con los votos suficientes para la aprobación.

Asimismo, en diálogo con La República, el experto en análisis político y director en GFP, Jeffrey Radzinsky, manifestó que la aprobación del informe final de la SAC en la Comisión Permanente es una posibilidad, pero advierte que donde realmente se definirá la posible inhabilitación de Pedro Castillo es en el Pleno, en el que no se contarían con los votos suficientes.

“Podría ser (que se alcancen los votos), pero lo relevante y donde se define es en el Pleno y recordemos que cuando hay Pleno ya no votan los de la Permanente. Podrían tener los votos en la Comisión Permanente, ir al Pleno, pero si no tienen los votos en el Pleno, se archiva. Sí, es un paso más, pero no perdamos el caso de que se define en el Pleno sin los votos de la Permanente”, refirió.

Por su parte, Alonso Cárdenas, politólogo y docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, considera que lo más probable es que alcancen los votos en la Permanente, pero podría debilitar la imagen del Congreso: “Creo que sí porque el primer filtro ya lo pasaron, con pocos votos, peor ya lo pasaron, pero una denuncia tan débil puede ser contraproducente porque ayudaría a una victimización del presidente y ahí sí se podrían activar algunos mecanismos internacionales”.

Débiles argumentos del informe final de la SAC

La Comisión Permanente debatirá la aprobación de un informe final que da cuenta sobre una presunta traición a la patria que carece de argumentos jurídicos, así como de hechos reales y concretos que acrediten la infracción constitucional del jefe de Estado. Al respecto, Jeffrey Radzinsky señaló que el Congreso se equivoca al tomar la denuncia por presunta traición a la patria como principal carta para la destitución del gobernante.

“Creo que esa denuncia tiene varios problemas tanto en el plano jurídico como en el plano político. Jurídicamente, ya se han pronunciado varios de los más connotados constitucionalistas en el Perú, muchos de los cuales no se puede decir que son cercanos al Gobierno porque son permanentes críticos del Gobierno, pero eso no quita que de la lectura jurídica hay muy poco fundamento para pretender acusar por traición a la patria al presidente”, comentó.

En tanto, Alonso Cárdenas recuerda que ya existen pronunciamientos de varios expertos constitucionalistas que han desbaratado la teoría impulsada desde el Congreso— sobre presunta traición a la patria cometida por Pedro Castillo. Y que esta, ante la debilidad de sus argumentos, no debería pasar al Pleno.

“Efectivamente, varios connotados constitucionalistas se han pronunciado diciendo que la denuncia por traición a la patria es un mamarracho que denota un muy bajo nivel porque acusan al presidente de un hecho que se podría calificar de fortuito, bajo ningún punto de vista la entrevista a Fernando Rincón puede ser calificada como traición a la patria”, finalizó.