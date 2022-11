Ruth Luque: intentan llevar a congresista a Ética por defender la reforma universitaria

Sin votos. Un grupo de rectoras solicitaron a la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, Lucinda Vásquez, que lleve ante la Comisión de Ética Parlamentaria a la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, por presuntamente elevar el tono de la discusión durante una sesión en la que participaron.

Las rectoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional del Callao acudieron ante este grupo parlamentario para poner en conocimiento al Parlamento de presuntos actos de hostigamiento y amenazas que vendrían sufriendo por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en el marco de lo que ellas denominan la “defensa de la autonomía universitaria”.

“Solicitamos información de las acciones a tomar por las agresiones verbales que sufrimos por parte de algunas congresistas durante la Comisión de la Mujer y Familia”, se lee en el documento enviado por las rectoras a Lucinda Vásquez, titular de la Comisión de la Mujer y Familia y parlamentaria del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Esta solitud fue respaldada por la congresista fujimorista Mery Eliana Infantes Castañeda, quien hizo un llamado a que no se acepten debates dentro de la comisión levantando el tono: “Ya tenemos que tomar posturas de forma global. No por ser mi amiga aceptar cosas incorrectas y por no serlo no lo acepto. Estuvo bien clara la forma, la actitud de la colega, no debió actuar de forma agresiva levantando la voz, hay que saber reconocer nuestros errores. Todos los integrantes lo hemos visto y la forma de expresarse dejó mucho que desear”.

En respuesta, Ruth Luque negó que haya agredido a las rectoras levantando la voz y señaló que se le pretendía cuestionar su forma de expresarse: “Me sorprende mucho que se me aluda y se cuestione mi tono de voz, así como muchas otras colegas que se conectan virtualmente tienen su tono de voz para expresarse. Yo jamás he ejercido violencia para expresarme, quiero rechazar la forma en la que se pretende cuestionar mi tono de voz y decir que agredí a una persona cuando lo que hice es expresar mi posición política sobre un tema de invitación que para mí no ameritaba”.

Finalmente, se sometió a votación el pedido para llevar a la congresista representante de Cusco ante Ética, pero no se alcanzaron los votos para ello. El resultado de la votación fue de cuatro votos a favor, cinco en contra y tres en abstención. Solo se contó con el apoyo de Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Mery Infantes (Fuerza Popular) y María Jáuregui (Renovación Popular). Votaron un total de 14 parlamentarios.